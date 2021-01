Isabel Pantoja tiene algo que celebrar gracias a sus seguidores. A pesar de la ruptura familiar con su hijo, Kiko Rivera, el plano laboral sí le sonríe.

Isabel Pantoja tiene pocas alegrías en su vida. Tras la ruptura con su hijo, Kiko Rivera, la tonadillera vive sumida en una tristeza de la que su entorno no sabe si podrá salir. Para ella ha sido un auténtico golpe perder al músico, sin embargo, trata de seguir con su vida, aunque eso le aleje todavía más de él. Hace tan solo unos días dos personas recogieron el coche que estaba a su nombre en casa de Kiko, lo que evidenció que muy difícilmente volverá a reinar la paz entre ellos. En medio de este caos familiar, Isabel Pantoja puede presumir de tener un triunfo y este tiene que ver con la legión de fans que tiene en sus redes sociales y en diferentes plataformas musicales. Ella, en primera persona, ha agradecido a todos aquellos que la siguen en su lista de Spotify, pues ha cumplido medio millón de followers, todo un triunfo dados los tiempos que corren.

«Gracias mis amores y en estos momentos se aquilata todo muchísimo más. Que la música nos siga uniendo. Os quiero», ha escrito la artista. Un mensaje escueto con el que desvela que ni mucho menos vive su mejor momento. A pesar de que no tiene conciertos a la vista debido a la crisis sanitaria, para ella la música siempre ha sido una vía de escape, por lo que quién sabe si en el futuro cantará lentas propias que hablen de ella y su hijo, Kiko Rivera. La cantante, por el momento, se ha limitado a aclarar que tiene la conciencia muy tranquila, tal y como dijo a SEMANA en exclusiva, y que está al lado de quien quiere estar. A pesar de que Kiko ha expresado en varias ocasiones dudas sobre cómo se gestionó la herencia de su padre cuando él solo era un niño y ha puesto todas las miradas en Isabel, ella ha dado entender que no hay nada que reprocharle.

Quien acaba de mover ficha en todo este asunto es Ramón Calderón, quien veló por los intereses de Kiko cuando murió Paquirri y a quien acusó el DJ de no actuar como debiera. El abogado ha demandado ahora a Kiko después de ser tachado por él de «sinvergüenza» y de ser uno de los implicados de la trama. Unas acusaciones que hizo durante el especial de ‘Cantora: Una herencia envenenada’, formato que alcanzó cifras récord de espectadores. Por estas declaraciones, Calderón ha iniciado los trámites legales contra él, ya que Kiko no ha pedido perdón tras ellas. Si bien Ramón Calderón se sintió dolido y se pensó mucho si dar o no el paso al ser un gran amigo de Paquirri, él mismo ha dicho que no puede permitir que se le cuestione. «Es el hijo de mi gran amigo y es muy difícil denunciarlo», ha llegado a decir. Sin embargo, tras mucho meditarlo ha tomado la decisión de llevarle ante un juez por injurias y vulneración al honor.