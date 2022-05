Mientras muchos se preguntaban dónde estaba siete meses después de su despido y cuál era su nueva profesión, fue él mismo el que resolvió la duda en su canal. «No he desaparecido, estoy más motivado y más fuerte que nunca y deseando que todo esto comience. ¿Por qué he abierto este canal ahora? Porque quiero compartir cosas con todos vosotros, quiero agradecer a todos los que me habéis apoyado en estos momentos difíciles todo ese cariño que me habéis dado y necesitaba hacerlo en este medio. Por aquí van a pasar muchas personas de nuestro mundo: de la televisión, de redes, del mundo de la moda… charlaremos mucho y lo pasaremos bien», dijo entonces.