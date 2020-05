Por todos es conocido que María Teresa Campos está pasando la cuarentena en casa de su hija, Terelu Campos. La presentadora de televisión recibió a su madre en su casa hace ya un mes y medio, justo cuando Pedro Sánchez decretó el Estado de Alarma en nuestro país por la crisis del coronavirus.

Madre e hija han estado pasando los días acompañadas, sin mostrar mucho sobre qué han hecho en las redes sociales. Aunque Terelu Campos ha mostrado algunas pinceladas, sus publicaciones no han sido suficientes para saber cómo han pasado estos días. Sin embargo, sus intenciones de seguir así, alejadas de la vida pública, se han visto truncadas cuando María Teresa Campos era invitada a participar en el programa ‘La Resistencia’ de David Broncano.

Como no podía ser de otra manera, el programa sigue emitiéndose, pero recibe a sus invitados a través de videollamadas. La primera en entrar era Candela Peña, que desde ‘El Hierro’ saludaba al presentador. Pocos minutos después, entraba en acción María Teresa Campos, que necesitaba la ayuda de su hija para conectarse.

Cuando todavía se creían madre e hija que no estaban en directo, Terelu trataba de poner en funcionamiento la cámara de su ordenador. En este momento, Candela Peña dice: «Verás tú Terelu, cuando se vea mañana que se está viendo así, se va a agobiar, lo sé, porque ha dicho antes ‘no me he maquillado'», comienza diciendo ante el desconocimiento de la colaboradora de televisión.

Y es que Terelu Campos aparece en primer plano intentando poner en funcionamiento la videollamada y luego pasa al salón para apagar la tele y dejar a su madre sola en el salón para que hable tranquilamente con los que ya se han convertido en grandes amigos. Una vez se da cuenta de que está saliendo, no duda en taparse la cara y abandonar el plano. «La hija informática», decía Broncano entre risas. Por su parte, la actriz se declaraba fan total de la colaboradora: «Terelu es la bomba, pues que sepas que se te ha visto sin maquillar».

La entrevista de María Teresa Campos

Este lapsus de Terelu no ha enturbiado el momento de la entrevista de María Teresa Campos, que quería contarle a David y Candela cómo estaba pasando estos días. «Llevo confinada, porque fui la primera que me confiné antes de que lo dijeran… Me ha traído aquí mi hij para decirmw qué tengo que hacer, para vivir a sus órdenes, aquí no sale nadie», comenta.

«Eres mi number one. Yo quiero saludar a toda tu gente», le decía mandando besos. «Os doy las gracias, me reconforta, porque estamos viviendo una cosa tan difícil, tan dura… Yo soy partidaria del todos unidos, quédate en casa… pero estoy en desacuerdo con muchísimas cosas. Yo creo que ningún país estaba preparado para recibir esto que nos ha llegado, entonces creo que tenemos que resistir», continuaba diciendo.

«Yo creo que hay que unirse. Todas las cosas que han pasado, mando un abrazo a todas las familias de los fallecidas, es algo terrible, que no se hayan podido despedir de ellos. A mí me dicen que soy de riesgo, me veo en esa situación, en ese IFEMA, sola o con personas que no conoces, es muy duro… Quisiera que no se inventaran cosas raras. A mi me parece muy bien que las cosas se lleven al Parlamento. A los que les ha tocado es al Gobierno», dice sobre algunas decisiones que ha tenido que tomar el Gobierno.

Candela Peña, que pensaba que iba a divertirse en el programa y que no iban a hablar de política, ha dado su opinión al ver la dirección a la que estaban llevando la conversación: «Mirad, si lo sé no me uno a la fiesta, porque estoy del coronavirus… La gente quiere alegría. Si queréis hablar de eso, llamad a otro programa», decía enfadada.

El entretenimiento de María Teresa y su hija

María Teresa Campos no ha salido de casa de su hija desde antes de que se decretara el Estado de Alarma. Eso le ha llevado a buscarse entretenimiento para pasar de la mejor manera estos días. «Yo juego a las cartas con Terelu. Desde el primer día, me ha obligado a ponerme los guantes. Las mascarilla me la estoy guardando para cuando me dejen salir y me vaya de esta casa a mi casa», dice poniéndose la mascarilla.

«Los mayores de 65 años todavía os queda tiempo para salir. Pienso en ti María Teresa», le dice Broncano a la presentadora. María Teresa le ha hecho saber que eso era grosero. «De ánimo tengo días, pero estoy bien, pero sé que esto tiene que pasar. Nunca pensé a estas alturas que iba a vivir algo así», decía sobre cómo se encuentra.