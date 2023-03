Tamara Gorro responde a las críticas por aparecer calva en los Premios Ídolo

Tamara Gorro está recibiendo críticas y halagos tras su aparición en la segunda edición de los Premios Ídolo. Celebrados la pasada noche, entregan reconocimientos a los mejores creadores de contenido digital después del voto de un selecto jurado. En la alfombra roja previa a la celebración, el Gran Teatro Príncipe Pio, desfiló y posó como sus demás compañeros de profesión luciendo un cambio de imagen lleno de significado. Apareció completamente calva adornada con un diseño de pedrería, flores y mariposas a juego con su traje amarillo pastel. Todo este look buscaba dar visibilidad a las personas que sufren un cáncer y darles su particular homenaje. Ella misma explicaba cuáles eran los motivos y, aún así, no ha podido evitar que se hable y opine sobre dicho gesto.

Vídeo: Europa Press

Está muy comprometida con la causa y su intención no ha tenido maldad alguna. De primera mano ha vivido cómo el cáncer afecta y todo esto se queda lejos de la frivolidad de llamar la atención. El 2022 será un año que nunca olvidará pues ha tenido que despedirse de su pequeña sobrina, su "princesa". El dolor por su pérdida hace tan solo siete meses está siendo inmenso. Quiere continuar el legado y mostrarle al mundo todo lo que le enseño tras mucho tiempo sufriéndolo. El 30 de noviembre del pasado año, quiso aportar su granito de arena con la publicación de un libro "La princesa y la mariposa", en homenaje a ella. Todos los beneficios se están destinando a la asociación Una pizca de magia, que fomenta la investigación del cáncer infantil: "Porque sí tiene cura y esa se consigue investigando. Mi niña, mi princesa, va por ti". Tal como ha podido saber SEMANA, su compromiso es fuerte y realiza, también, aportaciones económicas a diferentes entidades benéficas relacionadas.

La gente está muy dividida y, mientras algunos agradecen la intención y valentía, muchos otros se sitúan en el lado contrario. Tamara Gorro siempre ha entendido que lucir así podía ser un buen fin para un medio. En el vídeo que te traemos puedes ver cómo explica que "es una pena que tengamos que ponernos así para llamar la atención y que el mensaje reivindicativo tenga que llegar". Son tres los motivos principales que le han llevado a tomar la decisión: pedir más presupuesto por parte del Estado para la investigación, intentar conseguir nuevas soluciones y compartir el difícil momento por el que mucha gente pasa. "Cada vez avanza más, hay más muertes y menos cura, y hablo por experiencia", confesaba ante las cámaras. Tiene contacto con muchas mujeres que padecen esta "maldita enfermedad y cuando reciben la noticia el mayor porcentaje, no siempre, hablan de peluca o turbante. No también estamos guapas".

Tamara Gorro tenía claro que quería utilizar su exposición para conseguir más atención sobre el cáncer, su lucha y la investigación del mismo. Este look de los Premios Ídolo ha sido un proceso en el que ella misma ha sentido el impacto de verse sin pelo. "Me he emocionado pero nos tiene que dejar de impactar. Vamos a normalizar la realidad", confesaba sabiendo que es una enfermedad que no espera: "Mañana me puede pasar a mí. He querido llamar la atención, lo he hecho adrede". El traje elegido tenía que ser discreto para no desvirtuar el mensaje final: "Nos hemos unido para lanzar este mensaje que creo que lo he conseguido". Era el mejor momento para hacerlo, "si venimos a una gala de influencers vamos a influir y yo quería que llegara ese mensaje".

Asume, como parece estar sucediendo que las críticas van a llegar. Sin embargo, y aunque digan "mira, no me gusta", al menos desea que el mensaje haya calado: "El cáncer tiene que terminar y ya". Sigue queriéndose implicar en la lucha contra el cáncer a través de su visibilidad. No es la primera vez que tiene un gesto en público como el anterior. En el 2022, por ejemplo, fue una de las encargadas de llevar a cabo un mercado solidario en Barcelona. Allí se consiguió recaudar más de 20.000 euros que, finalmente, se destinaron al hospital Vall d'Hebron para la investigación contra el neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil.