Tamara Falcó habla del inesperado pelotazo millonario de Enrique Iglesias

Tamara Falcó ha acudido este jueves a su puesto de trabajo en 'El Hormiguero'. Como ya es costumbre, ha desvelado detalles de su vida y la de aquellos que le rodean. La colaboradora ha estado acompañada de Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan del Val, sus compañeros de la tertulia que modera el presentador del programa, Pablo Motos. Esta noche, tocaba pronunciarse sobre las últimas informaciones que tienen a Enrique Iglesias en el centro de la actualidad nacional e internacional. El exitoso cantante ha firmado un importante acuerdo que ha pillado a todos por sorpresa y que ha levantado todo tipo de especulaciones. Su hermana ha podido comunicarse con él coincidiendo con esta insólita noticia y ha revelado detalles de este importante movimiento del hijo de Isabel Preysler.

Tamara Falcó confirma que pasará las Navidades en Miami con Enrique

Está pletórica y se le nota. Tamara Falcó afronta estas Navidades más feliz que nunca y luciendo 'brilli brilli', como ella misma se ha referido a su 'look'. La colaboradora no ha prescindido de su cuota de lentejuelas para acudir a la última tertulia de 'El Hormiguero'. Para ellas estas festividades son doblemente especiales. No solo porque estará junto a toda su familia en Miami, donde viajará el clan Preysler próximamente, sino que son sus primeras Navidades como una mujer casada. Su marido, Iñigo Onieva, la acompañará en esta escapada familiar, la enésima que protagonizan desde que se dieron el 'sí, quiero'. La pareja casi no ha parado quieta en Madrid desde su boda, entre la luna de miel y los múltiples viajes románticos en los que se han embarcado desde entonces.

Además, la pareja acaba de estrenar piso. Después de meses de obras para que todo quedara apunto, Tamara e Iñigo ya han podido estrenar su exclusivo ático en la urbanización Puerta de Hierro. Los nuevos vecinos de Isabel Preysler han podido, por fin, disfrutar de su intimidad por todo lo alto y con todo lujo de detalles. La marquesa de Griñón no escatimó en gastos para que su nuevo espacio quedara a su gusto. Ya lo dijo ella en otra emisión de 'El Hormiguera': "Todos mis ahorros se han ido en esa casa, pero estoy contenta". Desde su ceremonia religiosa, el matrimonio se había trasladado a vivir a casa de la reina de corazones a la espera de poder mudarse a su nuevo hogar. Tras protagonizar varias polémicas con Joaquín Torres, el arquitecto del edificio, Tamara está conforme con el resultado, aunque haya cuestiones que le gusten menos que otras.

La marquesa de Griñón desvela el futuro más inmediato de Enrique Iglesias

Respecto a su hermano Enrique Iglesias, Tamara Falcó se ha referido al acuerdo al que ha llegado con la empresa Influence Media Partners para vender todo su catálogo de canciones. "Todo no, parte de él, me ha dicho él", ha explicado en 'El Hormiguero'. Según ha adelantado 'Bloomberg', el precio de esta operación asciende, como mínimo, a los 100 millones de dólares, aunque ninguna de las partes ha confirmado el dato. Un pelotazo millonario del que su hermana espera 'beneficiarse', ha dejado caer entre risas. "Menudas Navidades nos vamos ha pegar", le ha dicho a Pablo Motos. "Además de gestionar los derechos de su discografía a lo largo de toda su carrera profesional", el acuerdo "también incluye los derechos de imagen del cantante", reza el comunicado. Esto con el objetivo de "ampliar futuras oportunidades de concesión de licencias", finaliza el texto.

La marquesa de Griñón se ha referido, también, al bulo que ha corrido como la pólvora en redes sociales, con su hermano en el centro de la polémica. Tras esta venta del catálogo insólita, muchos usuarios han apuntado a que Enrique Iglesias se retira de la música para siempre. Con una carrera meteórica y un Grammy y cinco Grammys Latinos, el acuerdo al que ha llegado se ha entendido como una despedida de los escenarios. Nada más lejos de la realidad: ni se retira ni deja la música ni nada que se le parezca. Tamara Falcó no ha podido ser más enfática en este hecho. Una información desconocida que hará las delicias de los fans del madrileño afincado en Estados Unidos. "Va a sacar disco en febrero, así que no, no se retira como han dicho", ha sentenciado.