En la breve conversación que mantuvieron, Carmen ha asegurado que Terelu no le ha hecho reproche alguno: «No, no era el momento», destacaba. «Me imagino que cuando me siente con ella me dirá muchas cosas».

«A ella le han sentado mal muchas cosas y a mí otras»

Y es que no era ni el lugar ni el momento oportuno de abordar los asuntos que las han distanciado: «Hay que hablar de muchas cosas, a ella le han sentado mal muchas cosas y a mí otras. Ella suele regañar más bastante que yo. Yo no soy de regañar. Me pueden sentar mal las cosas, pero no regaño. Yo no te digo lo que quiero que hagas. Yo doy más libertad a todo el mundo».

En esa charla pendiente tendrán tiempo de repasar los puntos de fricción que han protagonizado en las últimas semanas. Y que aún hacen estallar a Carmen en contra de las críticas de su familia. Porque no solo ha recibido los reproches de Terelu: también los de Alejandra Rubio.

«Estoy harta y lo puedo decir. ¿Incendiar es decir que estoy harta? No solo estoy harta, puedo estar hartísima incluso. Y eso no es incendiar. Porque ella ha dicho 25 millones de veces en ‘Viva la vida’ que su hija está hasta los cojones de mí. Y yo no he dicho nada. ¡Y ahora soy yo la que viene a decir que estoy harta! ¡Ya está bien de ver la paja en el ojo ajeno!»