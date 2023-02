Shakira vuelve a liarla al cantar "Podría matar a mi ex"

Shakira ha vuelto a despertar las dudas sobre la relación con Gerard Piqué tras un vídeo con cantando ' I Might Kill My Ex' en San Valentín.

Shakira sigue con sus indirectas, muy directas, y comparte el 14 de febrero, Día de San Valentín, un vídeo muy sorprendente. Enfundada en unos tacones de vértigo, pasa la fregona por una alfombra de su casa al ritmo de la canción 'I Might Kill My Ex' ('Podría matar a mi ex'). La canción, interpretada por SZA, salió en 2022 y referencia a la posibilidad de que "matar" a su ex no es una buena opción, que todavía lo ama pero que las cosas son así. Este vídeo, el cuál puedes ver a continuación, sería una indirecta más a su ex Gerard Piqué y su novia Clara Chía. Después de su divorcio y la relación de ambos el hecho de compartir dicho clip en el Día de los Enamorados no deja lugar a las dudas de la dirección.

Vídeo: Redes sociales

La cantante colombiana se está especializando en utilizar la música y el baile para mandar mensajes a todo el que considera. Su ex marido no es la primera vez que se convierte en el receptor de todas estas flechas. Todavía no se ha recuperado de la canción que esta le realizó con Bizarrap donde nombraba a la pareja, que tiene que hacer frente públicamente a este vídeo. Shakira ha dado, una vez más, a sus seguidores lo que querían: saber cómo estaba en un día tan especial. Este 2023 se ha enfrentado por primera vez a San Valentín sola, sin su pareja al lado, y ha celebrado el día, además de con música, con muchas galletas.

Sus hijos han sido sus mejores compañeros y sus más grandes amores. Junto a ellos ha descubierto que cocinar dulces antes de irse a dormir es toda una experiencia, y que le da mucha más satisfacción personal que otras. También ha compartido tiempo con una de sus mascotas, un dulce conejito. Mientras llega o no la próxima canción con Manuel Turizo, la cuál también incluiría, de nuevo, pullas para quien se lo merece, sus redes sociales están siendo sus mejores aliados para superar la ruptura y empoderarse junto a todos sus seguidores. Allí ya cuenta con más de 50000 comentarios y millones de visualizaciones, que demuestran el interés y el apoyo con el que cuenta.

Vídeo: Europa Press

Gerard Piqué y Clara Chía pasan de las indirectas de Shakira

En el lado opuesto de la historia se encontrarían Gerard Piqué y Clara Chía. Ambos siguen con su relación sin esconderse y seguro han pasado el Día de San Valentín juntos y alejados de todas las críticas que reciben. Frente a las cámaras han ignorado una vez más las preguntas que se relacionan con esto. Por más que se les pregunta a la salida de ambos de su casa a toda velocidad en su coche, no contestan. Siguen con su actitud de continuar su camino, su vida, como si con ellos no fuera la cosa. Algo más explícito ha sido en su última entrevista el futbolista para el tiktoker británico John Nellis.

Allí confesó que la etapa por la que está pasando no ha sido para nada sencilla. La nueva vida que está llevando se está asentando todavía: "Los últimos meses han sido complicados". Reconocía que una de sus decisiones más acertadas ha sido "desconectar" y por eso "me he marchado de vacaciones durante unos días". Para la madre de sus hijos, al menos públicamente, ha tenido buenas palabras. Reconocía en dicho encuentro que era la persona con más seguidores que tenía como contacto en su agenda telefónica.