Vídeo: Europa Press

Shaila Dúrcal pasa por un momento muy complicado. El huracán Otis que ha asolado la costa de Acapulco, México, con rachas de viendo de hasta 330 kilómetros por hora ha destrozado todo a su paso. Al menos 27 personas han fallecido y cuatro siguen desaparecidas. Un auténtico drama que tiene a muchas familias en vilo y a la espera de conocer cómo y dónde están sus familiares. Entre ellas, la de la hija de Rocío Dúrcal. Ha sido su hermana, Carmen Morales, quien ha desvelado la fatal noticia: los suegros de la cantante están en paradero desconocido. No hay forma de contactar con ellos.

"Los papás de mi cuñado viven en Acapulco y no tienen comunicación desde que ocurrió el huracán. Llevan más de 24 horas sin saber si están bien o si no", ha explicado la actriz, visiblemente preocupada. Shaila no se ha pronunciado todavía al respecto y, a estas horas, se desconoce si ya han podido localizar a los padres de su marido, Dorio Ferreira, con quien se casó en 2008. "La última llamada que hizo con su suegra, con su mami, era en plan 'estoy muy asustada, tengo miedo', y se cortó la comunicación. Está muy agobiada. Es muy desesperante, la verdad. Necesita, sobre todo, tener comunicación para saber que están bien. Ojalá sea así porque las imágenes de la ciudad son horrorosas", ha sentenciado su hermana mayor.