El 15 de junio de 2019 Sergio Ramos y Pilar Rubio se dieron el ‘sí, quiero’ en una boda histórica. La pareja dejó sin palabras a todo el mundo con infinidad de sorpresas para sus invitados, por lo que siguen recordando y celebrando este día, dando igual el tiempo que pase. Acaban de cumplir tres años de casados y el futbolista ha compartido tres imágenes de su boda que para él resumen a la perfección todo lo que sintieron. Y, aunque es cierto que hay imágenes que hablan por sí solas, el hispalense ha compartido un romántico texto con el que le grita a la presentadora lo que siente por ella ante millones de seguidores. «Una emoción, un sentimiento, un recuerdo… la felicidad, de ese día y desde entonces. Bailamos juntos y soñamos despiertos. Juntos todo es posible. Mi hogar, mi vida, feliz aniversario. Te quiero Pilar. Feliz aniversario, mi amor», dice el deportista junto a un álbum muy especial.

Exactamente la misma selección de fotos ha hecho Pilar Rubio, quien también le ha dedicado unas líneas a su marido con la que le felicita por estos tres años de casados, los cuales han dado giros inesperados como mudarse a París. «Estas fotos podrían representar el inicio de algo nuevo, pero tú y yo sabemos que todo esto comenzó mucho antes. ❤️ Te quiero Sergio, hoy y siempre. Feliz aniversario», dice ella. Su enlace llegó tras siete años juntos en la Catedral de Sevilla, una boda que se celebró ante 500 invitados que como ellos recuerdan este día como una cita inolvidable. La lista era tremendamente selecta, pues además de su familia, quisieron tener a su lado en este gran día a rostros conocidos como Nuria Roca, Pablo Motos, Álvaro Morata o Carla Barber.

Ambos tienen como tradición felicitarse en este día tan importante, aniversario en el que no solo se centran en ellos como pareja, sino también en la familia que han formado a lo largo de los años. Son padres de cuatro niños y, aunque su intención es plantarse y no seguir ampliándola, no se aburren ni un ápice. Suelen gritarse su amor a los cuatro vientos, prueba de ello, otro de los mensajes de Sergio Ramos que ha quedado para la posteridad. «Describir una emoción en palabras no es fácil, pero vivirla a tu lado todos los días es lo mejor que me ha regalado la vida. Hace un año nos dijimos que sí, pero nuestro compromiso se forjó el día que nos conocimos. Porque no hay un yo sin ti, ni un nosotros sin ellos, Sergio, Marco, Alejandro… Gracias por ser y por darme lo mejor. Feliz aniversario, mi amor. ¡Te quiero!», escribió tras la pandemia, una etapa que a ellos les sirvió para reforzarse como pareja.

En los días previos a este aniversario han estado disfrutando de unas vacaciones a muchos kilómetros de nuestro país. Unos días de asueto por todo lo alto donde incluso han surcado los mares en una embarcación y donde han comido chuletón bañado en oro, menú que no es apto para todos los bolsillos. Así lo demuestra que cueste más de 500 euros cada pieza cárnica, siendo muchos los que han opinado sobre estos gustos culinarios por los que han optado otros famosos.