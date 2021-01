Esta Navidad ha sido época de reencuentros. Algo que han hecho Kiko Rivera junto a su hermano, Fran Rivera. En SEMANA, tenemos todas las fotos del encuentro

Un nuevo número de SEMANA ya está a la venta y viene repleto de actualidad, reportajes fotográficos y entrevistas exclusivas.

Uno de los temas que más van a dar de hablar son las imágenes que os ofrecemos del encuentro familiar entre Kiko Rivera y Fran Rivera con sus respectivas familias. Es decir, junto a sus mujeres Irene Rosales y Lourdes Montes, respectivamente. A esta reunión también se sumo Tana Rivera, la hija de Fran junto a Eugenia Martínez de Irujo. Un encuentro que no habrá hecho ni pizca de gracia a la madre del DJ, a Isabel Pantoja, que ha pasado la Navidad alejada de sus hijos.

En el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, puedes encontrar un amplio reportaje fotográfico de esta reunión familiar que terminará de hundir a la tonadillera. Estas imágenes demuestran que Kiko cada vez está mas cerca de sus hermanos y su familia paterna y más alejado de su madre, con quien lleva meses sin hablarse después del «encontronazo» que tuvieron a través de la televisión cuando Kiko reveló sus problemas de ansiedad y que estaba pasando por una depresión.

Kiko Rivera y Fran Rivera disfrutaron de una comida familiar

Desde entonces, hemos visto un acercamiento de Kiko Rivera y sus hermanos. Ahora y disfrutando de la Navidad, los dos hermanos y sus familias han disfrutado de una bonita reunión familiar donde almorzaron y se dieron diferentes regalos por el día de los Reyes Magos. En las imágenes que puedes encontrar en el interior de tu revista puedes apreciar el buen rollo y la complicidad que hay entre Fran y Kiko, además de la excelente conexión entre Irene y Lourdes Montes, que nunca habíamos visto antes juntas.

A la cita no faltaron los más pequeños, que como hemos dicho anteriormente recibieron diferentes regalos. A esta reunión familiar no asistieron Cayetano Rivera ni Eva González, a quien les ha pillado en Madrid la borrasca de Filomena que ha dejado colapsado gran parte del país. A pesar de no haber estado presente en la cita, Kiko también ha demostrado la excelente relación que guarda con Cayetano. De hecho, despidió el 2020 junto a Cayetano y pasó la mañana junto a él «despedimos el año a gustito pero nos falta el predicador», apuntó Kiko respecto a su hermano.

A la reunión, só que se unió esta vez Cayetana, a quien Kiko Rivera adora. De hecho, incluso cuando la relación entre sus hermanos no estaba pasando por su mejor momento, el DJ ya mantenía una excelente relación con su sobrina. Todo esto y mucho más en el nuevo número de SEMANA que ya está a la venta en tu kiosco. ¡Corre a por él antes de que se agote!