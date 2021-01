La Agencia Tributaria revisa los últimos ejercicios fiscales de Isabel Pantoja en busca de irregularidades tras las declaraciones de Kiko Rivera

Según ha podido saber este medio en exclusiva, Hacienda le sigue pisando los talones a Pantoja. Tras las últimas declaraciones de Kiko Rivera este domingo, la Agencia Tributaria va a abrir una investigación de los últimos ejercicios fiscales de la artista buscando irregularidades. ¿Qué podría pasarle a Isabel Pantoja en caso de que dieran con una anomalía?

Las últimas revelaciones acerca de la economía de la cantante han puesto en sobreaviso al fisco, que quiere revisar sus cuentas. Isabel Pantoja vuelve a estar en el punto de mira después de que el DJ confesara que no sabe que ha hecho su madre con algunas sumas cuantiosas de dinero. «Firmé la hipoteca de 1,2 millones de euros con mi parte de Cantora cuando mi madre estaba en la cárcel para pagar la multa o fianza. Después me entero que pidieron dinero y recaudaron 800.000 euros. Entonces, ¿por qué me habéis hecho firmar para pedir un dinero que ya teníais? ¿Dónde está ese dinero?”, se preguntaba hace unos días Kiko Rivera.

Isabel Pantoja, en el punto de mira por Hacienda

Parece que la Agencia Tributaria le pisa los talones a Isabel Pantoja, ya que hace tan solo unos días, SEMANA también pudo saber en exclusiva que la administración le solicitaba 248.319,74 euros "por una deuda no ingresada en periodo voluntario" y a la que se le ha sumado "recargo de apremio ordinario, intereses y costas del procedimiento".

Según los datos, esta cantidad debía haber sido satisfecha en octubre de 2020 tras haber pedido un aplazamiento de deuda, pero, llegada la fecha, la cantante no pagó y a día de hoy el fisco continúa tratando de ingresar el dinero adeudado. Desde que en 2012 la Agencia Tributaria inspeccionase sus cuentas y le obligase a regularizar sus sociedades Franbel Artists, Pantomar, Pantoriver 56 y Rocío del Cielo, a la cantante se le reclaman cantidades millonarias que, a día de hoy, aún no ha podido satisfacer.

A esta información que os ofrecimos en exclusiva, ahora se le suma el hecho de que Hacienda haya decidido investigar en profundidad los últimos ejercicios de Isabel Pantoja debido a las declaraciones de Kiko Rivera donde hablaba de irregularidades por parte de su madre.