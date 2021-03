Sara Carbonero ha hablado en su sección radiofónica ‘Que siga el baile con David Otero sobre el amor, un encuentro que deja titulares.

La separación de Iker Casillas y Sara Carbonero fue confirmada por los propios protagonistas hace solo unos días. Tras muchos rumores, utilizaron sus redes sociales para postear la misma foto y el mismo texto en el que desvelaron que su relación había llegado a su fin. El exguardameta se refugia en una cantante andaluza llamada Sara, una amiga a la que le cuenta confidencias, tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, un auténtico bombazo tras el que Sara ha dicho que «todo está bien y en orden». Pues bien, un día después Sara Carbonero ha vuelto a su sección radiofónica ‘Que siga el baile’ y sin reparo alguno ha hablado incluso de desengaños amorosos. A pesar de que los artistas y rostros conocidos a los que invita al programa suelen tocar todos los palos en sus canciones, a la comunicadora le emocionan especialmente ciertos asuntos. Semanas después de llorar tras hablar sobre sus hijos, la periodista ha preguntado al invitado por el amor de pareja, ese que ahora está ausente en su vida.

Después de que Sara Carbonero le preguntara David Otero si alguna vez le habían roto el corazón, el artista decía que no, ya que había tenido suerte en este sentido. «Cuando era más jovencito, más chavalín. Ahora ya no«, decía el cantante en referencia a su última canción ‘Corazón malherido’. Según él mismo está felizmente casado, sin embargo, Sara cree que ese dolor no va unido a ninguna edad. «Yo creo que para eso no hay edad, pero sí que se enfocan las cosas de otra manera«, ha dicho Sara días después de que ella e Iker revelaran que se separaban para siempre. Aunque su relación es buena y así seguirá siendo por el bien de sus hijos, su amor forma parte del pasado, por lo que han tomado la drástica decisión de tomar caminos por separado.

A pesar que en primera persona prefiere no hablar de su separación, hay muchas frases que ella pronuncia en la radio frente a sus invitados y todas ellas podrían decir mucho más de lo que algunos pueden llegar a pensar. Se rompió con Conchita al hablar de lo que te cambiaba la vida la maternidad, un encuentro en el que quedó en evidencia que Sara tenía los nervios a flor de piel. Lo cierto es que han sido tiempos convulsos para ella, ya que, a pesar de estar volcada en su faceta radiofónica, tuvo que hacer un parón por cuestiones de salud. SEMANA publicó en exclusiva que su familia permanecía a su lado ante la adversidad y ha sido después de que ella recuperara las riendas de su vida, cuando la pareja ha explicado que su historia ha terminado.