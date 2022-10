Íñigo Onieva es la persona más buscada de las últimas semanas. A pesar de que permanece oculto a ojos de todos, SEMANA ha podido conocer en exclusiva que hace unos días salió de fiesta con sus amigos a un local tras su ruptura con Tamara Falcó. En medio de su silencio, Carolina Moura, una tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ y conocida tiktoker, ha hecho públicos los mensajes que le llegó a mandar el empresario de ocio nocturno mientras que estaba con la hija de Isabel Preysler.

Carolina Moura, de ‘La isla de las tentaciones 4’, ha utilizado su cuenta de Tik Tok para mostrar los mensajes que Íñigo Onieva le llegó a mandar durante la época en la que seguía su relación con Tamara Falcó. Insistiendo en que no estaba enterada de lo que había ocurrido ni sabía la identidad del empresario de ocio nocturno, la joven de 23 años explica que fue su madre quien le puso al día de lo que estaba ocurriendo en la crónica social y que entró en el perfil del joven por curiosidad y descubrió que él le seguía en su cuenta de Instagram. «Me habló por mensajes privados. Mi madre se entera de todo y me estuvo contado lo de Tamara y su novio. La infidelidad. Sabía quién era ella, pero él no. Entré en su Instagram para verlo y descubrí que me seguía», cuenta.

«Te queda fenomenal el corte de pelo«, «Muy guapa», «Feliz cumpleaños», son algunos de los mensajes que recibió en septiembre de 2021 o incluso el pasado mes de abril. No obstante, Carolina Moura explica que debió «restringir» su cuenta en algún momento para dejar de recibir mensajes de Onieva, aunque no recuerda bien los detalles puesto que ocurrió hace ya tiempo. «Debe ser que le restringí en algún momento de mi existencia, es que no lo sé, pero de verdad… mira, Tamara, más vale sola que mal acompañada porque solo Dios sabe cuántas más habrá. Si tienes novia y tenéis una relación cerrada, ¿qué haces escribiéndole a tías así? No es para hacerte su amigo, yo sé que no. Todos sabemos que no», reflexiona la joven tentadora de ‘La isla de las tentaciones’. A los pocos minutos, el vídeo en cuestión se hacía viral y provocaba un aluvión de comentarios.

A Tamara Falcó le da pena Íñigo Onieva

Días después de reaparecer tras su ruptura, la marquesa de Griñón ponía rumbo a México para dar una conferencia y allí hacía balance del momento personal por el que está atravesando. «No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que también él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios». Desde sus principios religiosos, aseguró que no siente «odio hacia él ni aberración. Me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida considere que esas son las cosas por las que vive. A mí eso sí que me da pena”.