La vida de Anabel Pantoja ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. Y no únicamente por su separación con Omar Sánchez tan solo unos meses después de darse el ‘sí, quiero’, sino porque también ha encontrado el amor en ‘Supervivientes‘. La sobrina de Isabel Pantoja y Yulen Pereira han vivido una romántica historia en Honduras, que se ha convertido en el debate en más de una gala. Mucho se ha especulado sobre las verdaderas intenciones del esgrimista con Anabel Pantoja. Sin embargo, él ha querido dejar claro que lo que siente por ella es algo real y lo ha hecho en un día muy especial: el 36 cumpleaños de Anabel.

Este viernes 15 de julio, Anabel Pantoja cumple 36 años. Lo hace en los Cayos Cochinos sin Yulen Pereira, sin su amiga Ana Luque y sin ningún amigo o familiar a su lado. Un cumpleaños diferente ya que además es el primero que pasa tras su separación con Omar Sánchez, que de momento no ha querido felicitarla de manera pública a través de las redes. Pero quien sí lo ha hecho ha sido su actual pareja, Yulen Pereira. El esgrimista ha retomado sus propias redes sociales. Aunque lo primero que ha hecho ha sido agradecer todo el cariño recibido durante su estancia en el concurso, lo segundo ha sido felicitar públicamente a Anabel con un romántico mensaje.

La madre de Anabel Pantoja se entera de la felicitación en directo

«Qué bonita es la vida que cuando tomas un camino te regala cosas mágicas. Felicidades mi nena», escribe junto a una fotografía de los dos abrazados durante su estancia en Honduras. Por si fuera poco, también ha añadido un corazón a esta historia de Instagram que promete dar mucho de que hablar y que no habrá hecho ni pizca de gracia a Omar Sánchez. Quien también se ha sorprendido ha sido Mercedes Bernal, la madre de la colaboradora de televisión. Merchi (así la llama de manera cariñosa su hija) ha entrado en directo en ‘Sálvame’ donde le han desvelado esta felicitación y la ha visto en directo. «Mira qué bonito», se limitaba a decir.

La madre de Anabel Pantoja ha sido clara respecto a la relación de su hija con el deportista de élite: «Hasta que la relación no esté consolidada yo no me encariño con nadie más», ha dicho. Horas antes, era la progenitora de la sevillana quien también la felicitaba públicamente. «Este cumpleaños quizás sea el que no me importe estar lejos de ti porque eso significa que a estas alturas sigues en la isla. Te has demostrado que con esfuerzo todo se consigue en esta vida. Para mi, a día de hoy ya eres mi CAMPEONA. Aunque no leerás estas palabras, te queda muy poquito para llegar hasta donde puedas así que sigue esforzándote MI GUERRERA», ha comenzado diciendo.

«Los que quedáis ya en la isla mereceréis ser ganadores, pero me gustaría que tu fueras MI GANADORA. Tu madre la que más y mejor TE QUIERE», le declara. «FELIZ CUMPLEAÑOS, MI VIDA. OJALÁ RECIBAS EL MEJOR REGALO DE CUMPLE LLEGANDO A LA FINAL 💚💚», sentenciaba Mercedes Bernal.