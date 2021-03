Rocío Flores está siendo la persona más buscada por los medios de comunicación tras el desgarrador testimonio de su madre, Rocío Carrasco, en la docuserie que protagoniza, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La joven ha decidido mantenerse en silencio y no salir de casa para no ser perseguida por las cámaras ni los reporteros. Sin embargo, horas después del estreno, Rocío Flores ha reaparecido.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, en un vídeo que se ha convertido en una publicación de denuncia. Y es que la joven asegura que a pesar de sus intentos por entrar en directo en el debate que hubo antes y después de la emisión de los primeros capítulos, no consiguió explicarse.

«Buenas tardes, os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer, desde la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más, no se vio oportuno, no se me dejó… solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado», dice rotunda y enfadada.

Las primeras palabras de Rocío Flores tras el testimonio de su madre

[dailymotion id="x8043x0"]

Vídeo: Instagram.

Rocío Flores aparece en el vídeo visiblemente afectada y enfadada con la decisión de la cadena de no dejarle dar su opinión durante la emisión de los primeros capítulos de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. No es que se haya mantenido en silencio por una decisión propia, sino que no le dejaron pronunciarse al respecto como a ella le hubiera gustado.

Lo que no ha querido desvelar en este vídeo inesperado ha sido qué quería haber dicho durante la emisión del programa. De esta forma, desconocemos por el momento qué quería decir la joven sobre lo que estaba viendo después de que su madre se haya mantenido en silencio durante 25 años.

El apoyo incondicional de su pareja, Manuel Bedmar

