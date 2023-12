Rocío Carrasco lanza una bomba contra Antonio David Flores en su regreso a televisión

Rocío Carrasco está a punto de disfrutar de una de las experiencias más increíbles de su vida en su vuelta a la televisión. Será en el programa 'Celebrity Bake Off', la nueva propuesta de TVE, donde precisamente coincidirá con su amiga, Terelu Campos. Mientras llega ese momento, la hija de Rocío Jurado ha reaparecido en el plató de 'Lazos de Sangre' después de que se rindiera un homenaje a su madre en el programa de la cadena pública.

Durante esta aparición, nadie se imaginaba que Rocío Carrasco iba a mencionar a su ex, Antonio David Flores. Durante la emisión del programa era la cantante Tamara cantó en directo uno de los temas más conocidos de 'la más grande': 'Ese hombre'. Y es que tiene una polémica letra en la que Rocío Carrasco llama a un hombre: "Necio, estúpido engreído, enano y rencoroso". Durante el debate, todos los colaboradores han comentado a qué persona podría dedicar la letras de esta canción.

Rocío Carrasco ha lanzado un duro zasca a Antonio David Flores

Muchos han apuntado que podría estar dedicada a Pedro Carrasco, su ex. Sin embargo, Rocío Carrasco lo ha negado. Justo en ese momento, la colaboradora de televisión lanzaba un dardo envenenado a su ex, al padre de sus hijos, Antonio David Flores: "Esa canción no era para Pedro, es que mi madre era futoróloga e hizo la canción para después. Ese enano rencoroso", ha dicho Rocío provocando la risa en todos los colaboradores, puesto que se imaginaban a quién se refería.

Por supuesto, no pasó desapercibido este dardo para los colaboradores: "Menudo zasca", le hacía saber Mercedes Milá tras escucharla. A sabiendas de que muchos teleespectadores iban a pasar por alto este dardo: "Mañana tendremos a unos cuantos sacando bilis, por lo que dice Rocío Carrasco en el programa de su madre".

Han sido muchos los que la han apoyado después de dar este dardo. Hay que recordar que la hija de Rocío Jurado tiene un séquito de fans que aprueban todo lo que dicen. Sin embargo, hay otros muchos que no han visto bien que Rocío Carrasco lanzara este ataque al que es, aunque no quiera, el padre de sus dos hijos, Rocío Flores y David: "Pues le guste o no a Rocío Carrasco con ese enano rencoroso tiene dos hijos...", ha recordado un tuitero. "¿Ha insinuado Rocío Carrasco lo que me ha parecido de Antonio David? ¡La que sigue enamorada es ella, pero de su exmarido", ha apuntado otro.