Rocío Carrasco ha roto su silencio para explicar qué ha sucedido en el interior del juzgado al que ha acudido para declarar como querellada.

Rocío Carrasco ha llegado este jueves a los juzgados del brazo de su abogado para declarar como querellada. La hija de Rocío Jurado ha sido demandada por su ex, Antonio David Flores, por el impago de la pensión alimenticia de su hijo David durante tres años, cantidad que asciende aproximadamente a 8.000 euros. Mientras el malagueño declaró como demandante hace justo 7 días, ahora le ha tocado el turno a la madre de sus hijos. Aunque a la entrada no ha dado declaraciones y se ha limitado a saludar, a su salida sí que se ha mostrado mucho más habladora. Con un rostro serio, pero con paso firme, Rocíito ha lanzado un zasca directo al colaborador de televisión. «Yo pensaba que venía a que me dijeran algo de que ya había depositado los 60.000 euros de la fianza que debe todavía, pero no, no era para eso era otra cuestión», ha comenzado diciendo a los reporteros de televisión. Declaraciones que podrás ver en su totalidad en el vídeo que te ofrecemos a continuación.

Vídeo: Europa Press

Cabe recordar que no es la primera vez que se enfrentan en un juzgado por el mismo asunto. Cuando el matrimonio se rompió en el año 2001, los hijos que tenían en común, Rocío y David, se quedaron con ella, quien le solicitó una pensión a Antonio David Flores, sin embargo, nunca fue abonada, según Rocíito. Por este motivo, ella también le interpuso una demanda solicitando la pensión alimenticia durante todos esos años, por la cual se le pide una fianza de 60.000 euros en concepto de la deuda que tiene contraída. Un juicio que todavía sigue pendiente de celebrarse y sobre el que ella ha querido lanzar un zasca a su ex.