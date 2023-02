Risto Mejide se sincera sobre su separación de Laura Escanes: “Estoy mal, todavía no he pedido ayuda”

Risto Mejide abre su corazón en 'Viajando con Chester', donde entrevista a Jorge Drexler. El presentador, muy atento a todas las palabras del músico, se ha sentido muy identificado con la situación que narraba. Fue en 2015 cuando comenzó una relación con Laura Escanes, a la que puso punto y final en septiembre de 2022. Y mientras ella ya ha rehecho su vida junto a Álvaro de Luna, él está aún en proceso. En la última entrega de su programa, el presentador ha escuchado cómo el cantante se enfrentó a un momento complicado, tras separarse con un hijo y enamorarse después de Leonor Watling. Este no dudó en ir a terapia. El relato del artista ha hecho que Risto empatizara con él, ya que ahora se encuentra en un punto similar. Su invitado le ha recomendado que para "sanar el corazón" valore la posibilidad de hacer lo mismo. De momento, es algo que no se ha planteado, aunque reconoce: "No me importa decir que estoy mal. Todavía no he pedido ayuda".

El presentador se encuentra en un momento de reconstruirse y siente, ante la pregunta de su entrevistado, que "bien no estoy, he estado bien y puedo ver la diferencia". Pocas veces se le ha podido ver tan vulnerable y hablando de algo que "antes lo escondía y disimulaba". Cada paso que da en relación a su hija quiere que sea el correcto. Para ilustrar el momento que atraviesa lo compara con una goma elástica pues "hay que tener cuidado con lo que tiras porque todo tiene un retorno". Sabe que, al final, "estás vinculado a aquella persona de por vida".

A lo largo de la charla entre Risto Mejide y Jorge Drexler, ambos reflexionan sobre la importancia de pedir ayuda cuando se atraviesa una situación emocional complicada. Muy rotundo, el publicista considera que este paso es esencial y defiende que se de el paso porque "uno tiene las herramientas que tiene". Siempre ha dado mucho valor a esto gracias a su madre y su trabajo: "Soy hijo de psicóloga clínica y, de alguna forma, siempre ha habido terapia en casa". En su caso, reconoce que hablar con alguien externo es complicado y señala cuál es su fallo: "Me creo más listo que el que me da las herramientas. Es un error de ego".

Risto Mejide: "Hay una línea que los medios no hemos sabido trazar"

Jorge Drexler consiguió que Risto Mejide confesara cómo vive ser protagonista de los medios y ocupar noticias con su vida sentimental. Él mismo se incluye cuando piensa que, en los medios, encuentra un problema: "Hay una línea que no hemos sabido trazar bien entre la vida íntima e interior". Hace esta distinción porque entiende que "hay demasiados programas dedicados a con quién se acuestan pero no cómo se sienten o afrontan eso". Los fotógrafos son parte esencial del trabajo de los medios y sentirse objetivo de ellos no es algo que le agrade. Ha encontrado en las redes sociales, en este sentido, un aliado: "Han facilitado que tú seas el spoiler de la prensa rosa".

A diferencia del cantante, que solo entiende que para no ser protagonista hay que dejar de dar información, ve más allá. Si "publico la mejor foto posible, desactiva la mayoría de opciones" porque "ya nadie cobra de eso". Con su llegada a televisión de la mano de programas como 'Operación Triunfo', tras trabajar en una agencia de publicidad, su nombre saltaba a los medios sin poder evitarlo. En la pequeña pantalla vio un medio, nunca un fin: "Me di cuenta que la manera más rápida para escribir era trabajar en la televisión. Era más fácil para publicar". Solo quiere ser feliz junto a su familia, leer, escribir y tocar el piano sin estar pendiente de esas otras cosas.