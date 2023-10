El médico que ha retocado a Isa Pantoja para su boda nos revela todo lo que se ha hecho

El doctor Miguel de la Peña, CEO de Clínicas Diego de León, ha atendido la llamada de la revista SEMANA y nos ha explicado punto por punto cuáles han sido los retoques estéticos que le ha realizado a Isa Pantoja. Hace unos días, ella ya mostró en las redes sociales el proceso que se llevó a cabo durante el tratamiento, pero nosotros hemos pensado que sería interesante hablar con el médico responsable para que nos comente, sobre todo, cómo es la Isa Pantoja paciente. Ya nos ha dejado muy claro que Isa Pantoja es una muy buena paciente, "es obediente y hace todo lo que le indica el servicio médico". En esta entrevista, te vamos a explicar todos los detalles que se llevaron a cabo en el quirófano y si, tiempo más tarde, Isa Pantoja tiene pensado volver a la clínica para realizarse más tratamientos estéticos.

¿Cómo fueron las consultas con Isa Pantoja y cómo se diseñó su plan de tratamiento personalizado? ¿Hubo una o varias consultas?

Su plan de belleza fue diseñado minuciosamente con un mes de antelación para que el resultado del tratamiento alcanzara el punto álgido durante la semana de la boda. Dado que nuestra paciente no reside en Madrid, optamos por realizarlo en un solo día para que le resultara más cómodo y no tuviera que desplazarse más de lo necesario. Efectivamente, el resultado fue el esperado, por lo que no tuvo que volver a consulta.

¿Hubo alguna preocupación particular que Isa Pantoja quería resolver a través de los tratamientos estéticos?

Su preocupación ha sido como la de la mayoría de las novias que acuden a nuestras consultas: poder lucir una piel radiante, muy hidratada, muy luminosa y jugosa. También, como ella misma ha revelado en más de una ocasión, siempre apuesta por la naturalidad porque no le gustan los resultados radicales ni artificiales. Para nosotros es muy importante que la novia se sienta ella misma pero con su mejor “yo”. Y eso es lo que hemos intentado conseguir en todo momento.

¿A qué tipo de tratamientos estéticos se sometió Isa Pantoja antes de su boda?

Se trata de tratamientos de medicina estética - mínimamente invasivos, es decir, que no requieren pasar por el quirófano. Por una parte, “bye bye arrugas” para suavizar las líneas de expresión en la frente, entrecejo y cola de la ceja. Cuando aplicamos nuestro cóctel personalizado a ambos lados de la ceja, conseguimos proyectar sutilmente la mirada para evitar el aspecto de mirada fatigada o estresada. Por otra parte, efecto “contouring” en pómulo y arco mandibular para realzar sus propias facciones sin aportar volumen. Lo realizamos con infiltraciones de ácido hialurónico. Con ello conseguimos un rostro más estilizado, con las facciones proyectadas hacia arriba. Por último, el pack infalible “luminosidad extreme”. Aplicamos nuestras famosas vitaminas que contienen más de 20 componentes médicos, además de ácido hialurónico y silicio. Con ellas hidratamos en profundidad, aportamos luminosidad y reafirmamos la piel.

¿Por qué optó por estos tratamientos estéticos y no otros? ¿Fueron idea de Isa o sugerencia de ustedes?

En toda consulta hay una conversación previa con el paciente y una asesoría de belleza personalizada. Los tratamientos médicos deben ser siempre prescritos por doctores, y ella confía en nuestro equipo.

¿Qué tipo de mantenimiento o cuidados postratamiento se le recomendó a Isa Pantoja para asegurar los resultados a largo plazo?

Después del tratamiento “bye bye arrugas”, durante las 4 horas posteriores es importante no permanecer tumbada ni agachar la cabeza. Respecto a los demás, puedes retomar tu vida con total normalidad. Es crucial reforzar los tratamientos con una buena rutina de cuidado de la piel en casa, tanto limpieza diaria como hidratación.

¿Estaba nerviosa Isa Pantoja al momento de realizar los retoques estéticos?

Como se puede ver en el vídeo que ella misma quiso compartir con sus seguidores, aparece completamente relajada, sin nervios ni tensión. Siempre nos preocupamos porque nuestros pacientes se sientan como en casa.

En su opinión, ¿cómo han contribuido los procedimientos estéticos al bienestar y la confianza de Isa Pantoja?

Todo tratamiento beauty contribuye a que te sientas tú misma, pero con la belleza natural muy realzada. Sin duda, creemos que lo hemos conseguido. El objetivo es que se sienta espectacular desde todos los ángulos en su gran día.

¿Consideran a Isa una buena paciente? ¿Podrían compartir alguna anécdota al respecto?

Es una de nuestras pacientes más fieles. Le gusta confiar en la valoración de los profesionales y cumple responsablemente con las indicaciones y recomendaciones médicas. Su estilo de vida saludable también contribuye a los buenos resultados.

¿Isa Pantoja ha expresado algún interés en explorar otros tratamientos estéticos o procedimientos en el futuro cercano?

De momento no, pero estamos seguros de que la veremos pronto por consulta cuando desee reforzar el efecto de estos tratamientos al cabo de los meses.