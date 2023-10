Rebecca Loos hace 20 años hizo temblar los cimientos del matrimonio formado por Victoria y David Beckham. Ella, quien trabajó como asistente personal de la pareja, contó todos los detalles de la supuesta aventura que vivió con él. Una etapa que la propia Victoria Beckham ha recordado en su documental como "la más infeliz de su vida". Sin embargo, no se rindieron y pudieron salir a flote "luchando los dos por su familia". No fue fácil, pero dos décadas después de todo aquello, la vida de los tres es completamente diferente. No solo por profesión, sino también por el plano sentimental. Ella pasó de estar soltera, tener un currículum intachable y haber estudiado en los colegios ingleses más exclusivos a participar en realities, giro que su familia no aprobó. Años más tarde ha cambiado de profesión y ha probado suerte como profesora de Yoga, trabajo en el que, por cierto, no le va nada mal.

Rebecca Loos ahora vive en Noruega

Ahora Rebecca Loos vive en Noruega y casada con un hombre al que conoció precisamente en un programa de televisión llamado '71 Degrees North'. Eso sí, alejada de la vida pública y de los medios en los que tanto se habló de ella debido a su testimonio. Concedió varias entrevistas en las que incluso mostró los mensajes subidos de tono que David Beckham supuestamente le enviaba y posó en topless en revistas masculinas como 'Playboy'. Tiempo después se adentró en espacios como la aventura selvática de 'Supervivientes' y en 'La granja', un pasado que nada tiene que ver con su día a día de ahora.

Rebecca Loos se casó con un médico y ahora tiene dos hijos

Ahora con 46 años tiene una relación con un médico noruego, con quien pasó por el altar en el año 2012 y tuvo dos hijos. Ella y Sven Christjar Skaiaa presumen de formar un equipo excelente en una pequeña aldea junto a las montañas noruegas, donde, por cierto, tiene unas vistas impresionantes. Una zona en la que disfruta al máximo y, además, convive con sus mascotas a las que adora. Pero no solo tiene en este momento un perfil bajo, sino que también vive distanciada del mundanal ruido. Tanto es así que su casa está a más de tres horas del aeropuerto más cercano, detalle que deja ver su vida actual.

Suele salir a hacer deporte diario, arregla su jardín e imparte clases de Yoga para conectar consigo misma, rutinas completamente diferentes a cuando trabajaba mano a mano con los Beckham. En aquel entonces gracias a dominar varios idiomas y tener mucho conocimiento sobre protocolo, era quien acompañaba al millonario matrimonio en sus gestiones. A pesar de que sabía que sus días eran interminables, el sueldo que llegaba a su cuenta a fin de mes compensaba la agenda de trabajo que estaba obligada a llevar. Una idea que cambió cuando recibió una llamada de un periódico que iba a filtrar toda la verdad de su relación con David Beckham. "Recibí una llamada en la que me decían que eran de News of the World y que iban a sacar a la luz lo mío con David Beckham. Mi corazón dejó de latir durante un minuto", dijo ella misma. Tras pensarlo decidió romper su silencio y contar el affaire que ambos, según su versión, habían tenido. Una decisión tomada gracias a una importantísima cantidad de dinero que le hizo acaparar todas las miradas.