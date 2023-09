Carla Barber y Carlos Rubí rompieron hace poco más de una semana. Hacían encaje de bolillos para verse desde que comenzaron su noviazgo el pasado mes de febrero, pero la distancia les ha jugado una mala pasada. Algo que no ha extrañado a su círculo más cercano y es que como bien dicen "su historia no empezó con una hoja en blanco". El cirujano plástico todavía tenía novia y Carla Barber estaba embarazada y con una relación terminada hacía solo dos meses, un escenario que por supuesto no ayudó. Pero pudieron superarlo, al menos aparentemente. Siete meses después todo ha saltado por los aires y han decidido romper, tal y como confirman a este medio. Pero, ¿qué ha provocado que tomen esta drástica decisión?, ¿tenían planes de futuro? y, sobre todo, ¿cómo se encuentran los dos protagonistas? La Revista Semana tiene todos los detalles.

La razón por la que Carla Barber y Carlos Rubí han roto su relación

"Han roto por celos", nos explica una persona muy cercana a Carla Barber. "Ella desconfiaba de ciertas cosas, no se fiaba. Discutieron, rompieron y ella fue más allá. Subió una foto a su perfil de Instagram a los días del día de su boda con Camilo, su primer marido. Era para felicitar a su hermana Claudia, pero eso no mejoró las cosas sino todo lo contrario", dicen en conversación con este medio. Una situación tras la que ella "se ha quedado con el corazón roto": "Está fatal". Él, en cambio, está en Mallorca junto a su familia y amigos "haciendo vida normal" y mirando hacia un futuro en el que, al menos de momento, no hay cabida para la empresaria.

"Ambos han decidido centrarse mucho en sus familias, también en sus negocios", aclaran cuando preguntamos a esta fuente por los apoyos de ambos tras una ruptura que ha copado titulares. Carla ahora está en Canarias, desde donde trata de capear el temporal y pensar en positivo. Los últimos tiempos para ella no han sido fáciles, pero está segura de que todo mejorará y "volverá a salir el sol". Eso no evita la profunda pena que siente tras este vendaval sentimental, pues eran muchos los planes que tenían en común. El más próximo "era viajar a Mallorca para celebrar el cumpleaños de Carlos Rubí el próximo 7 de octubre", escapada que tenían medida al detalle y, que sin reconciliación a la vista, no tendrá lugar. Al igual que tampoco el viaje que tenían organizado a México, apuntan a esta revista.

El preocupante mensaje de Carla Barber

Quien bien conoce a la pareja y ha vivido de cerca lo sucedido entre ellos estos días, está convencido de que "la ruptura no es definitiva". Un punto y aparte sobre el que Carla Barber no se ha pronunciado. Lo que sí ha hecho era dar pistas del duro momento que atravesaba, siendo un primer mensaje en la Red lo que hizo pensar que su relación con Carlos Rubí estaba en la cuerda floja. "Llevo semanas bastante complicadas. La verdad es que siempre pienso que las cosas irán mejor, pero a medida que pasa el tiempo siguen ocurriendo cosas que me destrozan el corazón. Todo pasa para algo y estoy segura de que cada día soy más fuerte. Seguiré luchando cada día por mis hijos, por mi familia, por la gente que quiero y que me quiere", escribió.

Carla Barber no ha optado por borrar las fotos que tenía junto a él. Fue a mediados de septiembre la última vez en la que postearon fotografías juntos, de hecho, se desplazaron a Marbella, donde asistieron a una boda repleta de magia. Magia que solo unos días más tarde se ha esfumado por completo.

¿Quién es Carlos Rubí?

Es un cirujano plástico afincado en Palma de Mallorca, aunque nació en Bilbao, y experto en operaciones estéticas como el aumento de pecho. Tiene 38 años y su nombre saltó a los medios cuando fue pillado besándose con Carla Barber tras una cena en familia. Una velada durante la que Carlos Rubí mantuvo contacto con su entonces novia a través del teléfono y que supuso el principio del fin de su relación.