Pillamos a Rauw Alejandro en París con su verdadera novia, la sustituta de Rosalía

Vídeo: SEMANA

Del mismo modo que Rosalía con Jeremy Allen White, Rauw Alejandro ha dado una nueva oportunidad al amor. El puertorriqueño no ha esperado ni un día más para abrir su corazón a otra persona, pero no es Yasmin Barbieri. Se trata de una modelo francesa llamada Romane con quien el cantante ha pasado unos días de lo más románticos por París, visita de la que por ahora no se ha hecho eco en redes sociales y de la que SEMANA ha podido saber todos los detalles.

Aunque sonaron con fuerza los rumores de romance entre Rauw Alejandro y Yasmin Barbiere pese a tener esta última 13 años menos que él, nada más lejos de la realidad. Rauw Alejandro sí que podría haberse enamorado de nuevo, pero de una mujer que nada tiene que ver con la influencer. Esta es Romane, una modelo parisina de 24 años que apunta a ser la candidata a devolver la sonrisa del intérprete de ‘Tiroteo’. Así lo demuestran las imágenes de SEMANA en las que ambos cruzan un paso de cebra a las puertas del Moulin Rouge con mucha sintonía.

La pareja se decantaba por el color negro para transitar una de las zonas más concurridas del país vecino sin llamar excesivamente la atención. Mientras que el puertorriqueño apostaba por un total look oscuro con gabardina, gorra y gafas de sol a tono, su novia seguía sus pasos de forma bastante similar. Pero lo cierto es que su larga cabellera rubia resultó ser bastante fácil de destacar respecto al resto de personas, así que ocurrió lo que probablemente menos querían: ser descubiertos.

Podría decirse que la famosa calle Bulevar de Clichy ha sido testigo del incipiente amor forjado entre Rauw Alejandro y Romane. Aunque por ahora se desconocen detalles sobre su historia, lo cierto es que el pasado domingo, 21 de enero, ambos se convirtieron en los dos protagonistas de la también conocida como Ciudad de la Luz con su encuentro. Y es que, por si fuera poco, los dos se quedaron con más ganas de estar juntos y hace apenas unas horas volvieron a encontrarse en París.

Fuentes cercanas a SEMANA han podido saber que se les ve “muy bien juntos” y que su romance va viento en popa. Sin embargo, todo apunta a que, al menos por ahora, Rauw Alejandro y Romane prefieren guardar su noviazgo en su más absoluta intimidad y que no trascienda a los medios de comunicación. Algo que cada vez les resulta más difícil, ya que van siendo más y más las salidas que protagonizan de manera conjunta y en las que cientos de personas se cruzan con ellos y son partícipes de su buena conexión.

Rauw Alejandro y Rosalía dan portazo definitivo a su historia de amor

De esta manera, el cantante da portazo rotundo a su sonada historia de amor con Rosalía, del mismo modo que ella lo hacía hace semanas. Fue durante el pasado mes de julio cuando se dio a conocer la inesperada ruptura entre ambos artistas tan solo siete meses después de haberse comprometido para casarse. Una noticia que caía como un jarro de agua fría a lo largo y ancho del globo, sobre todo teniendo en cuenta los muchos seguidores que la pareja tenía de forma conjunta.

En ese mismo momento no tardaron en aflorar los comentarios que apuntaban a una infidelidad por parte de Rauw Alejandro. Una deslealtad que el puertorriqueño negó por activa y por pasiva, incluso llegando a componer una canción repleta de sentimientos, ‘Hayami Hana’. Pero ni esa declaración de intenciones fue suficiente para la catalana, que en los últimos días se ha dejado ver por las calles de Los Ángeles acaramelada junto al intérprete neoyorquino.