Rauw Alejandro se marca un Shakira y le escribe una canción a Rosalía

Después de haber sido señalado por una supuesta infidelidad a Rosalía, Rauw Alejandro ha tomado la palabra a golpe de canción. El puertorriqueño ha lanzado una emotiva canción bajo el nombre ‘Hayami Hana’. Un tema en el que no ha tenido reparo en expresar sus sentimientos hacia la catalana como nunca antes, dejando entrever que la ruptura ha sido también muy dolorosa para él.

En el tema en cuestión, el intérprete de ‘Punto 40’ ha hablado como nunca antes sobre su vínculo con la creadora del disco ‘Motomami’: "Por si acaso nunca volvemos a hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad", comienza cantando. Unas palabras con las que deja entrever que sigue teniendo en sus pensamientos a Rosalía, a quien desea lo mejor pese a no estar a su lado.

Teniendo en cuenta que han sido muchos los usuarios de distintas redes sociales que han criticado duramente a Rauw Alejandro al caber la posibilidad de que haya sido infiel a su exnovia, él mismo ha querido acallar los rumores: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel; ella siempre tuvo la clave de mi cel", indica, haciendo además referencia a la importancia que han tenido "la prensa, las redes y las presiones de grupo" en su vida en los últimos días: "Esto fue algo más que no está en mi poder", enfatiza.

Si algo está claro, es que esta canción ha sido lanzada por el artista con el objetivo de demostrar a la que fuera su compañera de vida y a sus seguidores que en ningún momento le ha sido desleal. Como él mismo ya aclaró a través de una publicación en Instagram, su compromiso con Rosalía llevaba roto varios meses, aunque ambos iban a hacer todo lo posible para dar continuidad a todos los proyectos que tienen de manera conjunta. Para ello, el cantante ha optado por coger la misma vía que Shakira al dedicar una canción a su ex, aunque mucho más romántica que la de la de Barranquilla.

Ester Expósito, la tercera en discordia

A todo esto se suma Ester Expósito. Según pudo saber SEMANA en exclusiva, el puertorriqueño y la protagonista de ‘Élite’ pasaron unos días en un lujoso recinto llamado Villa Tartaruga en República Dominicana. Fue en 2021 cuando ambos emprendieron un viaje que no ha salido a la luz hasta ahora, incrementando aún más si cabe los indicios que apuntan a que Rauw Alejandro podría haber sido infiel a Rosalía en más de una ocasión.