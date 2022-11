Raquel Mosquera ha vuelto a remover viejas rencillas familiares. La viuda de Pedro Carrasco se han sentado en ‘Sábado Deluxe’ dispuesta a contestar a Rocío Carrasco y desmentir su testimonio en la segunda parte de su docu-serie, ‘En el nombre de Rocío’. Además, ha confesado el motivo principal por el que ha decidido no emprender una batalla legal contra ella.

«No demando a Rocío Carrasco porque no tiene nada a su nombre», ha señalado tajante durante una tensa entrevista. El regreso a la televisión de la peluquera tras unos meses de ausencia ha estado marcado por el veto a distintos colaboradores afines al discurso de la hija de su difunto marido, entre ellos, Carmen Borrego, Belén Rodríguez y Kiko Hernández. También ha sido muy crítica con Jorge Javier Vázquez a quien ha reprochado su amistad con la hija de Rocío Jurado. «Lo que pasa es que tú ahora conmigo ya no te ríes ni me sigues en Instagram porque eres muy amigo de Rocío Carrasco».

Raquel Mosquera desmiente a Rocío Carrasco

«No obligué a Pedro Carrasco a dar exclusivas. Era él quien las gestionaba. No me parecen reportajes puercos. Son trabajos realizados por profesionales como Antonio Montero», ha señalado Raquel Mosquera sobre los distintos reportajes fotográficos que realizó en su día para las revistas del corazón. Asimismo ha subrayado que siempre llevaron una vida adecuada. «Pedro Carrasco y yo nos cuidábamos mutuamente. No es cierto lo que dice Rocío Carrasco».

Raquel Mosquera ha vuelto a recordar el último y sonado encuentro entre Pedro Carrasco y su hija. «Llevaban un año sin verse, pero Pedro quería ver a su hija a solas, sin la presencia de Fidel, pero ella no quería». Un episodio que se produjo el día de Reyes y que según el testimonio de la entrevistada estuvo cargado de tensión. Una vez abandonaron la casa de Rocío Carrasco, Raquel Mosquera ha contado que el boxeador iba «haciendo eses con el coche, pero no por ir bebido. No nos dieron ni un vaso de agua. Salió nervioso por todo lo que su hija había dicho esa noche». Además, ha echado la vista atrás para volver al fatídico día en el que falleció Pedro Carrasco. «Fui yo la que encontré a mi marido muerto. Me puse a gritar nada más verlo». También ha contado que precisó medicación para relajarla porque se sumió en un estado de shock.