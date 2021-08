Raquel Bernal explica qué le enamoró de Javier Tudela y qué piensa de su hijo

Raquel Bernal y Javier Tudela siguen adelante con su romance sorpresa y, según destaca la empresaria venezolana, parece que ha triunfado el amor y es que ella no tiene más que palabras bonitas hacia su pareja y la familia de este, a quien ya conoce. ¡Vea el víde!

Este verano, Raquel Bernal y Javier Tudela han protagonizado una de las parejas sorpresa de la temporada. Pocos podrían situarles en el mismo escenario hasta que su aparición estelar en una fiesta de vips en Marbella desveló que entre ellos había surgido el amor. La que fuese mujer exprés de Álvaro Muñoz Escassi y el exmarido de Makoke han paseado su amor por la Costa del Sol y, una vez que su romance estaba en boca de todos, ya no esconden lo ilusionados que están al haberse encontrado y atesorar un sentimiento que poco a poco va creciendo y uniéndoles cada vez más.

Sobre esto ha hablado ahora la propia empresaria venezolana, que no ha tenido reparos en comentar cómo son sus días ahora que el amor ha entrado de pleno para llenarlos de felicidad, además de derretirse al describir cómo es Javier Tudela padre con ella y que explica por qué está tan enamorada de él. Además, Raquel Bernal, ilusionada, comenta cómo ya es una más en la familia de su novio, cómo ya ha tenido la oportunidad de conocer a su nieto y qué piensa del hijo de Makoke, Javier Tudela, con el que ya ha coincidido en numerosas ocasiones en celebraciones familiares y citas del joven con su padre en la que ella no ha dudado estar. Vea el vídeo que abre esta noticia y que muestra la entrevista más sincera de la ex de Escassi, ahora enamoradísima de Javier Tudela, del que habla maravillas. ¡Dale al play!