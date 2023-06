Si muchos pensaban que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estaba 'condenado' a una eterna soltería, se equivocan. Al primer edil del Ayuntamiento de la capital, de 48 años, durante años no se le ha conocido pareja. Se le consideraba ya el soltero de oro del mundo de la política, pero en su última aparición pública ha quedado claro que no es así. Tal y como pudimos comprobar en la tradicional Corrida de la Prensa celebrada en la plaza de toros de Las Ventas, está enamorado y feliz. SEMANA ha podido confirmar la noticia de este noviazgo. Y las imágenes junto a su actual pareja, Teresa Urquijo y Moreno, no dejan lugar a dudas. Martínez-Almeida parece muy ilusionado con su novia. Pero, ¿quién es ella? Te lo contamos.

Teresa Urquijo y Moreno, novia de José Luis Martínez-Almeida, está emparentada con la Familia Real

Teresa Urquijo y Moreno tiene 27 años y es hija de Beatriz Moreno, hija a su vez de doña Teresa de Borbón -hermana del duque de Calabria, Carlos Borbón-. Por lo tanto, la joven está emparentada con la Familia Real, ya que su abuela es prima del Rey Juan Carlos. Teresa, de perfil bajo, ha estudiado en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y cuenta con un doble Grado en Derecho y Administración de Empresas. En la actualidad trabaja como analista de inversión en Merlin Properties, una compañía inmobiliaria.

Pero Teresa guarda aún más vínculos con personas de alta alcurnia. Su padre es Lucas Urquijo Fernández de Araoz, bisnieto del médico, científico y escritor Gregorio Marañón. Además, la joven tiene un hermano, Juan Urquijo, amigo de Victoria Federica de Marichalar. A pesar de mantener una vida discreta, tiempo atrás se comentó que podría haber mantenido algo más que una amistad con la hija de la Infanta Elena.

El político y su pareja viajaron recientemente al Norte de España tras las elecciones municipales

Al parecer, el político y su actual pareja solo llevan juntos unos meses. Pero lo suyo va en serio. De Teresa Urquijo se sabe que ya ha la conoce el círculo de amistades del político. Él la ha presentado ya como su nueva novia. Recientemente, los dos hicieron un viaje juntos al norte de España después de la victoria electoral de Almeida en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.