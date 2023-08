¿Quién es Susi Caramelo? La colaboradora 'estrella' del nuevo programa de Jorge Javier

Faltan solo unos días para que los ‘Cuentos chinos’ desembarquen en Telecinco. El nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, con el que espera plantar cara a ‘El Hormiguero’, está armándose con rostros muy conocidos y alejados del perfil que mantenía el presentador hasta ahora. Y es que una tarea tan difícil requiere que esté rodeado de un equipo de alto nivel. El anuncio de uno de los nombres que lo acompañarán ha provocado un auténtico tsunami en redes: el de Susi Caramelo. Pero, ¿quién es realmente?

Gamberra, atrevida y desvergonzada. Estas tres palabras serían indispensables para definir a Susi Caramelo, la que se ha convertido ya en el auténtico gran fichaje del programa del de Badalona. La reportera, que hace 4 años saltó a la fama con un éxito arrollador, desembarca en Mediaset tras una exitosa y viral trayectoria en la televisión de pago. Comenzó su ‘boom mediático’ en Movistar Plus+, en el programa ‘Las que faltaban’, pero vayamos al inicio.

La auténtica Susi Caramelo

Susana Cabero Jaén, como realmente se llama (su nombre artístico se lo puso un amigo), logró destacar y hacerse popular gracias a sus graciosos y ácidos reportajes, que consiguieron convertirla en viral en más de una ocasión. La misma labor que realizará ahora en el programa de La fábrica de la tele. Tal fue el nivel de popularidad que alcanzó en su primer programa, ‘Las que faltaban’ que, tras la cancelación del espacio, la cadena le dio varios formatos propios a los que ella misma daba nombre, ‘Caramelo’ y ‘Rojo Caramelo’, sus primeros formatos en solitario

Una trayectoria con mucho esfuerzo

Este mismo año la hemos visto concursando en ‘Tu cara me suena’, en Antena 3, y colaborando en José Mota Live Show, en La 1. No hay reto que se le resista. Pero hasta llegar ahí, Susi trabajó durante más de 12 años detrás de las cámaras como camarera, guionista y animadora de público. En sus inicios hizo un curso de secretariado informático y un ciclo de Administración y Finanzas, algo a lo que no le sacaría mucho provecho, puesto que a los 21 años se forma en interpretación en varias escuelas de Barcelona y posteriormente comenzó a trabajar como azafata de producción.

Cuando decidió que quería dedicarse a la comedia empezó a moverse por los escenarios de la ciudad condal. Poco después, acabo conociendo a varios cómicos y guionistas, con quienes acabó representando sus textos y posteriormente, taloneándolos en sus bolos. Tras conocer su verdadera vocación y quedar finalista en el concurso de comedia “los 4 de cuatro”, Susi Caramelo se mudó a Madrid y empezó a concurrir a los `open mic´ de Jorge Segura. A medida que su carrera de cómica va consolidándose, empiezan a surgirles proyectos cada vez más interesantes, como el anuncio de Campofrío en 2019, poco antes de hacerse conocida.

Su curriculum amoroso

En el amor también ha sido muy intensa, teniendo varias historias que ella misma ha relatado con la gracia que le caracteriza. A sus 40 años, la catalana conoció al actor Israel Rodríguez, de 37. "Sí, que lo sepa todo el mundo. ¿Porqué me voy a esconder con un tío tan guapo? Si estoy deseando que me hagan un robado por la calle. Pero que sea por la tarde por favor, que por las mañanas voy hecha un cristo", explicaba recientemente antes de la pandemia. Susi Caramelo y él se conocieron cuando la reportera lo entrevistó en `Las que faltaban´ y le soltó frases tan directas como “Te he seguido y te he dejado de seguir varias veces en Instagram a ver si te dabas cuenta. Que guapo, la madre que la parió”. Ambos han compartido diferentes imágenes en sus redes sociales, y pasaron juntos las navidades pero sin embargo, tras la crisis del coronavirus, Susi anunció que durante el confinamiento había roto con él.