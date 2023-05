Quién es Michaela Sorle, la nueva conquista de Iker Casillas

Es una de las noticias que SEMANA lleva en exclusiva. Las cámaras de nuestra revista han pillado a Iker Casillas disfrutando de una cena junto a una guapísima -y hasta ahora desconocida- acompañante. Se trata de Michaela Sorle, una modelo de origen sueco de 36 años. Tal y como recoge un amplio reportaje en el interior de nuestro último número, esta belleza de mujer ha acompañado al exportero del Real Madrid en una velada en Madrid. Ahora, todas las miradas están puestas en ellas. ¿Quién es ella? ¿En qué lugar se fijó en Iker? ¿A qué dedica el tiempo libre? Te lo contamos todo...

Michaela Sorle empezó su carrera como modelo en el año 2004. Además de haber trabajado como maniquí para marcas y desfilar en distintas pasarelas, también ha trabajado como actriz en series de televisión. En 2021 participó en el reality 'True Love', para encontrar el amor. Michaela participó en el certamen de belleza de Miss Polonia en 2005. Según la prensa de ese país, sus orígenes son polacos, esto explica su vinculación con esta tierra. Una tierra, por cierto, que la joven e Iker Casillas han visitado recientemente. Juntos viajaron hace seis semanas -el pasado mes de abril- a Varsovia, la capital de Polonia.

A pesar de ser una artista bastante conocida en su lugar de procedencia, Michaela tiene su perfil de Instagram cerrado. Un detalle que llama la atención, ya que por lo general quienes se dedican a la moda o las artes escénicas suelen tener cuentas abiertas. No es su caso. Esto podría interpretarse, quizás, como el gesto propio de alguien que desea proteger su intimidad. Ella misma ha confesado ser cauta con la fama. "Ser modelo no era mi sueño de niña. En realidad era bastante tímida y no pensaba en el modelaje en absoluto", ha asegurado en una entrevista a 'Makiash', un medio especializado en cosmética. "Cuando me descubrieron pensé que sería divertido probar. Cuando empecé a trabajar pronto me di cuenta de que se me daba bien y me enamoré de esta profesión y de todo lo que me ha enseñado. Como modelo puedes viajar a lugares extraordinarios de todo el mundo y trabajar con gente increíble y extrovertida. Eso es lo mejor de esta profesión".

En nuestro país es una auténtica desconocida, pero Michaela Sorle cuenta con una amplia trayectoria a sus espaldas. No solo como modelo, también como intérprete. Uno de sus trabajos más recientes es su papel en la popular serie polaca 'Miłość na bogato', gracias a la cual ha ganado una enorme popularidad. Si quieren conocer sus medidas, son estas: 1,70 cm de estatura, talla 34C de pecho y una talla 38 de ropa.

