Aunque no será hasta el viernes, 22 de septiembre, cuando Aitana saque su nuevo disco, ‘Alpha’, la cantante ya ha sacado el adelanto de una de sus canciones. ‘2 extraños’ es uno de los temas que formará parte del tercer álbum de estudio de la artista, y contra todo pronóstico, su letra no ha dejado a nadie indiferente. Y es que, la joven ha abierto su corazón a la hora de hacer referencia a una historia de desamor que bien podría ser la suya con Miguel Bernardeau.

Al más puro estilo Shakira, Aitana ha llevado a cabo una declaración de intenciones en toda regla: “Te conocí con 19, besos van y besos vienen. ¿Para qué vuelvo a ese bar si está frío como nieve? No estás tú. Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú”, empieza cantando la que fuera concursante de ‘Operación Triunfo’.

Esta estrofa encaja a la perfección con su situación con el actor, sobre todo teniendo en cuenta que, en sus costillas, tiene un tatuaje de una ‘m’ muy pequeña que podría ser símbolo de la inicial de su exnovio. Un diseño del que ella no ha explicado el significado, y del que sus seguidores ya han sacado algunas conclusiones que mucho tienen que ver con esta canción.

Pero la parte del tema que ha sacado a la luz Aitana no queda ahí, y también continúa con más dardos que señalan directamente a su noviazgo con el hijo de Ana Duato: “La última vez te vi llorando por FaceTime. Yo sé que fue ‘mal time’, pero al menos te dije todo lo que sentía. No es que lo sienta, ni que me arrepienta, pero ahora somos dos extraños. Como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño. Vale de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño”. Precisamente en esta última parte, la intérprete de ‘Vas a quedarte’ habla sobre una relación de cuatro años de duración, que fueron justamente los que pasó con Miguel Bernardeau antes de la ruptura.

Aitana y Miguel Bernardeau, ¿dos extraños?

Por ahora, la protagonista de la canción no ha hablado públicamente sobre si se trata o no de una indirecta hacia el que fuera su compañero de vida. Algo que probablemente no haga, sobre todo teniendo en cuenta que es una persona que prefiere preservar su vida privada en la más absoluta intimidad y que únicamente sea reconocido su talento ante los micrófonos.

Lo que sí está claro, es que poco o nada queda ya de la relación que Aitana y Miguel mantuvieron en el periodo de tiempo mencionado. Fueron muchos los rumores que apuntaron a que la catalana había rehecho su vida con Sebastián Yatra, y aunque ninguno de ellos lo ha confirmado, ambos han pasado un verano muy unidos. Unos planes con los que dejan entrever que su vínculo va viento en popa, aunque en un primer momento fue únicamente amistoso.

Sobre el actor de ‘Élite’ también han girado comentarios que indican que su corazón podría estar ocupado. Algo que él tampoco ha querido admitir ni desmentir, así que está aún más en el aire la idea de si ha vuelto a ilusionarse, o si por el contrario, la publicación de ‘2 extraños’ le caerá como un jarro de agua fría.

