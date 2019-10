5 La parte mala de la fama

Alejandra reveló que durante el primer día de clase escuchó cuchicheos y risas. «Yo no soy nadie. Pertenezco a una familia conocida de la televisión», decía. «Me molestó. Cállate un poco y ten un poco de respeto, que no soy un mono de feria», afirmaba. Respecto a esto Terelu ha indicado que lo de tener una madre y una abuela conocida tiene una «parte buena y mala».