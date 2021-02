La boda entre Jaime Navarro, exfutbolista canterano del Real Madrid, y Beatriz Ungría ha desatado la polémica en las redes sociales.

Este fin de semana, las redes sociales se han hecho eco de una boda que se ha celebrado en el Casino de Madrid y que ha causado gran revuelo por saltarse todas las restricciones contra la pandemia provocada por el coronavirus. Javier Navarro, el que fuera jugador canterano del Real Madrid, y Beatriz Ungría, emparentada con la familia real búlgara, se dieron el ‘sí, quiero’ y celebraron una multitudinaria boda donde no había ni rastro de mascarillas ni de distancia social. Únicamente eran los trabajadores del casino, donde se celebró el enlace, quienes lucían las mascarillas obligatorias para evitar la propagación del coronavirus.

A juzgar por las imágenes que os ofrecemos a continuación, todos los participantes, incluidos los novios, no cumplieron con el protocolo contra la covid-19 al menos durante la fiesta. Tal y como se puede apreciar en el siguiente vídeo, los invitados no lucen las mascarillas ni si quiera guardan la distancia social, de la que tanto se ha hablado durante los últimos meses. A continuación os mostramos las imágenes que han desatado la ira en muchos internautas y tuiteros. No te lo pierdas y dale al play.

De momento, ninguno de los dos novios se han pronunciado ni han pedido perdón por esta polémica boda que los ha puesto en el punto de mira. Al parecer, ha sido un propio invitado a la ceremonia quien ha sacado a la luz este polémico vídeo donde se puede apreciar que se saltan el protocolo para contener el coronavirus. Las reacciones en las redes sociales no tardaron en salir en cuanto se filtraron las imágenes siendo la mayoría de ellas acusando a todos los invitados de saltarse las normas.

Hay que recordar que las cifras todavía siguen siendo desastrosas y son muchos los contagiados y los fallecidos que día a día se contabilizan por culpa del coronavirus. Mientras tanto, son muchas las personas que se saltan las normas y disfrutan de la vida (y su propia normalidad9 sin hacer caso a lo que las autoridades mandan. Una prueba de ello son todas estas personas que aparecen en el vídeo que hemos compartido con todos vosotros durante una boda este fin de semana.