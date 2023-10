Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del foco mediático en los últimos meses gracias a su participación en 'MasterChef Celebrity'. El jinete está dejando que la audiencia le conozca en profundidad y está mostrando una faceta completamente desconocida. En medio de este éxito, el empresario ha celebrado su 49 cumpleaños y lo ha hecho en Gijón junto a las personas que más quiere, su pareja, María José Suárez, su hija, Ana Barrachina, y unos amigos.

Álvaro Muñoz Escassi ha cumplido este viernes, 27 de octubre, 49 años y lo ha celebrado por todo lo alto en Gijón. El jinete ha viajado hasta Asturias para reencontrarse con los suyos y disfrutar de unos días de descanso para recargar las pilas. Se ha alojado en un impresionante hotel en plena naturaleza y ha aprovechado para pasear por la ciudad en compañía de los suyos. También ha habido tiempo para parar y pasar por un restaurante y comer junto a María José Suárez y su hija, Ana Barrachina. "Y lo que yo quiero a ellas dos. Que bonito estar rodeado de gente tan especial. Gracias", escribía en su cuenta de Instagram después de presumir de una instantánea en la que aparecían todos con una sonrisa de oreja a oreja. Después, la pareja se acercaba a la exposición de la joven y le mostraba su apoyo en este nuevo rumbo profesional. Lo que empezó como un hobby, se ha convertido en la principal fuente de ingresos para la hija del jinete.

En este día tan especial para él, Escassi ha recibido un sinfín de bonitos mensajes de felicitación. El más especial el de su hijo pequeño, fruto de su relación con Lara Dibildos. “Felicidades papá. Eres el mejor padre que he podido tener”, le escribía el joven. "Que fácil es ser tu padre y además con la madre que tienes. Te quiero tanto", contestaba el jinete. Por si fuera poco, la pareja de María José Suárez también aprovechaba para felicitar a una gran amiga que cumple años el mismo día que él. "Felicidades a la más guapa y elegante de ‘MasterChef’, que hasta tiene bonito el día que nació", le decía a Samantha Vallejo-Nágera.

El orgullo de Álvaro Muñoz Escassi por su hija, Ana Barrachina

Álvaro Muñoz Escassi se está mostrando sin ningún tipo de filtros en 'MasterChef Celebrity'. Es por este motivo por el que ha hablado muy claro sobre el momento en el que supo que tenía una hija. "Me arrepiento porque el "padre" sabía que no era su hija y la niña no tuvo buen trato. Así fue la cosa que cuando ya le dijimos que era hija mía, ella se vino a vivir conmigo.Pero lo más complicado fue cuando me llama la prensa y me dicen que tienen dos noticias: que es mi novia o que es mi hija. Ese fue el momento en el que comencé a ser su padre de verdad", llegó a contar. Además, reconocía que para él están siendo unos años increíbles junto a la artista. "La disfruto mucho porque como es muy mayor, está mucho conmigo, hacemos mucha vida juntos de viajar, de salir, de entrar... Es muy amiga de Lara... Estoy muy orgulloso de mi hija. Me quedo con que tengo una hija perfecta y que estoy muy feliz", admitía.