Piqué habla de salud mental antes de que arranque el juicio de Shakira

La vida de Shakira y de Piqué dio un giro de 180 grados tras su separación. Un año y medio después de su punto y final están en puntos completamente diferentes: ella se enfrenta a 8 años de cárcel por fraude fiscal y él a incesantes críticas cada día. Dos escenarios en las antípodas en los que sí han coincidido en algo que no es otra cosa que hablar con naturalidad de salud mental. Es justo lo que acaba de hacer el catalán, quien en una charla con su socio y amigo Ibai Llanos, ha contado cómo se siente. Cansado de que se pongan en duda ciertos aspectos de su vida, ha dejado claro qué opina de la superficialidad de las redes sociales, donde él trata de mostrarse tal y como es. Sin filtros y sin miedo alguno al qué dirán.

Piqué rompe su silencio sobre la salud mental

"Tú lo que tienes que hacer, y al final hablamos ahora todo el tema mental, de los jóvenes, que suben…Hay una presión brutal a toda esta nueva generación al qué dirán de él, a las redes sociales, a Instagram, a intentar aparentar algo que no eres", explicaba Piqué mientras hacía muchos aspavientos. Esto tan solo evidencia lo mucho que le cabrea que determinadas personas vivan de cara a la galería, un bucle del que él prefiere no formar parte y en el que ha gritado al mundo cuál es su opinión. Y es que el empresario solo se fija en su familia, pareja y amigos, a quienes no quiere decepcionar. ¿El resto? Le es indiferente. El catalán siempre ha demostrado vivir ajeno a las polémicas, de hecho, han sido muy pocas las veces en las que ha aclarado o desmentido información, a pesar de estar siempre en primera línea mediática.

Desde su altavoz público Piqué ha confesado qué es lo importante para él, un mensaje que por supuesto habrá llegado a oídos de sus padres y también de sus hijos, Sasha y Milan. "En el colegio enseñaría a los niños que no importa lo que diga la gente. Te da igual, da igual que todo el mundo piense que eres un imbécil. Tú estas en tu casa con tu gente y, si tu gente cree que eres el mejor del mundo, ya es suficiente (...) Lo único que quiero es que mis padres se sientan orgullosos, que mis hijos se sientan orgullosos de mí y que mi gente alrededor se sienta orgullosa", añadía. Un mensaje vehemente que sirve para responder a las indirectas de Shakira en los Grammy, quien dijo haberles prometido a sus hijos que "iba a ser feliz" y donde confirmó que todo lo de Piqué era para ella "pasado pisado".

El último dardo de Shakira a Piqué

Quiero dedicar este premio a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, que van a tener una mamá que va a a reír porque se lo merecen. En el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro