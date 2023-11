Piqué reacciona a la pulla de Shakira en su discurso en los Latin Grammy

Shakira se convertía este jueves, 16 de noviembre, en una de las grandes protagonistas de la entrega de premios de los Latin Grammy. La de Barranquilla se alzaba con uno de estos prestigiosos galardones gracias a su colaboración con Bizarrap, un tema que estaba inspirado en su ruptura con Piqué y que dio la vuelta al mundo por todas sus indirectas. A la hora de recogerlo, la cantante pronunció un emotivo discurso en el que también incluyó un dardo envenenado a su ex. Ahora, el exjugador de fútbol ha reaccionado.

Siempre tan sabio e inteligente. Ese es mi idolo. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/c9Wc364Mwi — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS ( @ClaGerFans) November 17, 2023

"Les he prometido a mis hijos que voy a ser feliz, que voy a reír con toda mi alma, porque se lo merecen, y solo pensaré en lo que queda por venir. Como dijo un amigo mío, solo hay que recordar el futuro", aseguraba Shakira mientras que sus hijos, Milan y Sasha, la observaban con orgullo. Ante esto, Piqué ha hablado sobre el asunto con Ibai Llanos. "Tú lo que tienes que hacer, y al final hablamos ahora todo el tema mental, de los jóvenes, que suben... Ostia, hay una presión brutal a toda esta nueva generación al qué dirán de él, a las redes sociales, a Instagram, a intentar aparentar algo que no eres", comentaba.

Tras esto, el exjugador de fútbol iba un paso más allá y apuntaba: "Yo en el colegio enseñaría a los niños que no importa lo que diga la gente. Te da igual, da igual que todo el mundo piense que eres un imbécil. Tú estás en tu casa con tu gente y, si tu gente cree que eres el mejor del mundo, ya es suficiente". Sin embargo, no contento con esto, Piqué insistía en que lo único que le importaba es que tanto sus padres como sus hijos se sintieran orgullosos de todos los pasos que da en su vida. "Que mi gente de alrededor se sienta orgullosa", aseveraba.

El discurso de Shakira, analizadas por 'Aruser @s'

El discurso de Shakira en los Latin Grammy no ha pasado desapercibido y son muchos los que se han lanzado a comentarlo. Entre ellos, Alfonso Arús. "Bueno, es la primera vez que una madre promete a sus hijos que va a ser feliz. Suerte que ha pasado página. Esa frase demuestra que los niños son mucho más adultos que la madre, porque es la madre la que tiene que prometer a los hijos que va a ser feliz", aseguraba el presentador de 'Aruser @s'.

Las palabras de Shakira al público español

En su discurso tras hacerse con el Grammy Latino, Shakira también tuvo unas palabras para su público español, que le ha dado muchas alegrías a pesar de haber pasado por un mal momento. "Quiero compartir este Grammy con mis colegas, grandes talentos y quisiera también compartirlo con mi público latino que me ha llevado a cumbres altísimas de esos lugares que soñé desde que era una niña. Han estado ahí acompañándome en las malas y en las buenas, no me han dejado ni un solo día de darme apoyo y cariño, eso no se me olvidará", aseguraba.