El pequeño Nicolás lleva ya unos años retirado de la vida pública, pero sigue siendo conocido. Ahora ha sido brutalmente agredido por un grupo de jóvenes en Madrid y así cuenta cómo vivió este desagradable episodio.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido por el Pequeño Nicolás, ha sido brutalmente agredido por un grupo de jóvenes en Madrid. El joven, que tiene ya 27 años, fue atacado por un grupo de jóvenes cuando este salía de un restaurante de Madrid, donde disfrutó de una cena con unos amigos. Él mismo ha querido contar cómo sucedió el desagradable suceso.

«Salía a las 23.40 de cenar en un restaurante en Madrid. Me vino un chico y me pidió que me hiciera fotos con él. Si me lo piden de manera agresiva… le dije que no me hacía la foto porque me cogió el cuello en plan colegueo, pero no me gusta porque no lo conozco. Me dijo que me hiciera la foto de una manera agresiva», empieza diciendo sobre lo ocurrido en ‘Ya es mediodía’.

«Fui a coger un taxi con dos amigos y por detrás, me pegaron. Aparecieron un montón de personas. Llamé al 112, no quise decir mucho más de lo que estaba pasando. Empezaron a pegarme, era un grupo de 8 o 9 personas. Gravé parte de las agresiones para yo poder identificarles, no tenía nada de ellos. Gracias a Dios pasó una patrulla de la Policía Nacional y se portaron de manera exquisita, me ayudaron mucho hasta que llegó el Samur. Tengo la nariz fracturada. Estoy triste y mal, porque no entiendo que por un motivo así, pasen estas cosas. Estoy en shock todavía, no lo entiendo…», dice totalmente indignado.

Salía de cenar con unos amigos en un restaurante de Madrid

Su vida alejada de los focos

El Pequeño Nicolás saltó a la fama en 2014, pero desde hace unos años intenta llevar una vida alejada del foco mediático. Aún así, sigue siendo un personaje conocido: «Intento tener un perfil lo más alejado, pero sigo siendo conocido. Me gustaría ser desconocido. Soy conocido desde 2014 y bueno, son muchos años. Muchas veces que noticias no se cuentan de la manera que no se cuentan bien. Quiero empezar una vida normal, que a día de hoy, que por las características que tiene mi vida, no se puede hacer».

Ahora espera que identifiquen a los autores de esta brutal paliza cuanto antes. Él mismo ha desvelado que grabó algunas imágenes de la pelea con el fin de que pudieran reconocer a los jóvenes que lo atacaron. Finalmente tres de los jóvenes fueron detenidos. Tuvo que ser trasladado al hospital para ver la gravedad de los moratones. Además, tiene la nariz fracturada.

Su fracaso televisivo

El pequeño Nicolás saltó a la fama en 2014 y aprovechando su fama, se convirtió en uno de los concursantes de la edición de 2016 de ‘Gran Hermano VIP’. Sin embargo, fue un fracaso absoluto, ya que fue el primer expulsado de la edición. Su estrategia de ser depositario de varios secretos de Estado no le sirvió para que continuara en el programa. Ahora solo quiere llevar una vida normal, alejada del mundo mediático, algo que por el momento, no ha conseguido.