Más allá de la resaca emocional que está viviendo todo el territorio español por la victoria de la Selección de Fútbol Femenino en el Mundial, todas las miradas están puestas sobre Luis Rubiales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol besó a Jenni Hermoso en plena celebración por la victoria en Sídney. Un gesto que muchos han criticado y que han llegado a considerar un tanto desafortunado, como es el caso de Pedro Sánchez, que ahora se ha pronunciado al respecto.

El presidente en funciones del Gobierno ha tomado la palabra para hablar largo y tendido sobre uno de los asuntos de la semana por excelencia: “Fue un gesto inaceptable y las disculpas del señor Rubiales no son suficientes; incluso, no son adecuadas. Por lo tanto, debe seguir dando pasos para aclarar lo que vimos en los medios”, hay asegurado, visiblemente molesto por todo lo que ha sucedido en las últimas horas y a la espera de que Rubiales dé un paso al frente y entone el mea culpa de una manera más clara.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, el jefe en funciones del Ejecutivo ha seguido echando leña al fuego: “Las jugadoras lo han hecho todo para ganar. Pero ha habido algunos comportamientos, como los del señor Rubiales, que manifiestan que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y respeto, y en la equiparación de derechos entre las mujeres y los hombres”, ha añadido Pedro Sánchez.

Otras políticas hacen referencia a la polémica del Mundial

Cabe destacar que el dirigente del PSOE no ha sido el único político que ha hecho referencia al acercamiento de Rubiales a la jugadora de la Selección Española de Fútbol Femenino. También Cuca Gamarra desde el PP ha condenado la actitud del exfutbolista como “bochornosa”: “Todos los responsables institucionales tenemos un deber de ejemplaridad, y esa ejemplaridad debe ser el respeto a las mujeres y lo que vimos en esa final en ese sentido fue bochornoso. Solo el bochornos es lo que se me ocurre, como mínimo”, aseguraba la diputada.

Por su parte, Yolanda Díaz como líder de Sumar también se ha pronunciado al respecto: “Seguimos pidiendo la dimisión del señor que ha vejado y agredido a unan mujer. Sus excusas no sirven en absoluto”, zanjaba.

El escueto perdón de Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso

Estas opiniones han tenido lugar tan solo unas horas después de que el canario pidiera perdón públicamente y a través de un vídeo tanto a Jenni Hermoso como a todas las personas que pudieran haberse llegado a sentir ofendidas: “Lo veíamos como algo normal. Fuera hay gente que se ha sentido dañada y no queda otra que disculparse. Hay que aprender de esto y saber que cuando uno es presidente de una institución, no se puede hacer estas cosas, más en una ceremonia”, comenzaba, para después entrar en más detalles: “Estamos ante un hecho histórico y para esto llevamos mucho tiempo trabajando en la Federación. Nos sentimos orgullosos. Hay un hecho que tengo que lamentarás que es lo que ha ocurrido con una jugadora y yo. Hay una magnífica relación entre ambos, como con otras (…) Quiero disculparme ante esas personas porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera, seguramente tendrán sus motivos. Era un momento de máxima efusividad, sin mal fe, ocurrió lo que ocurrió. Ocurrió sin mal fe por ambas partes”, se justificaba, aunque sus palabras no parecen haber servido de mucho para quienes creen que el beso estuvo absolutamente fuera de lugar.