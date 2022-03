Paz Padilla ha pasado un fin de semana de lo más movido. La presentadora de televisión ha viajado hasta Jerez de la Frontera, Cádiz, para disfrutar del bautizo de los nietos de un amigo. Allí lo ha pasado en grande después de asistir a un «fiestón» increíble. Pero lo que ha llamado la atención de este evento no es el evento en sí, sino la manera en la que ha viajado hasta el sur y luego hasta Barcelona procedente desde Jerez.

«¡¡¡Vaya viaje más espectacular!!! ¿Creéis que me subiré en el ala del Jet? O ¿Queréis conocer al capitán que me lleva? Decidme que os han parecido mis Stories, vaya experiencia única, ojalá se vuelva a repetir algún día», ha escrito Paz Padilla hace unas horas junto a varias imágenes de ella misma posando junto al jet privado que la llevaba hasta Barcelona, donde tenía que actuar junto a su obra de teatro ‘El humor de mi vida’.

Pero ahí no ha quedado la cosa. Y es que Paz ha querido enseñar a todos sus seguidores la experiencia que ha vivido y no ha parado de grabar el día que pasó, en el que se sintió como Georgina Rodríguez. «Estoy muy bien, he sobrevivido al fiestón que nos ha preparado José Luis para el bautizo de sus nietos. Me monté en un avión, vine, me lo he pasado súper bien. He visto a muchos amigos, a compañeros… Ahora cojo también el avión de vuelta a Barcelona», empieza diciendo.

Paz Padilla cuenta su experiencia al montarse en un jet privado

«Me voy a coger el avión, vente conmigo que estoy como la Georgina Rodríguez en mi jet. ¿Llevamos el Moet, las fresas…?», bromea Paz Padilla sobre la oportunidad que ha tenido de montarse en un jet privado. «Ya estamos despegando, nos vamos a Barcelona, y a ver cuándo viene el Moet Chandom», dice mientras disfruta de esta increíble experiencia.

La presentadora de televisión está muy agradecida a su amigo. «Muchas gracias José Luis porque he sido tremendamente feliz. Tener amigos tan generosos, él es feliz si los demás lo somos. Pocas personas te encuentras así en este mundo. Gracias, te quiero y también a toda tu familia». Una hora y media después avisaba de que ya estaba aterrizando y que Barcelona se veía muy bonito desde el avión.

Hace unos días quitaba el último vínculo que tenía con ‘Sálvame’

Ha sido este pasado fin de semana cuando Paz Padilla ha tomado la decisión de eliminar el último vínculo que tenía con ‘Sálvame’. El despido de Paz Padilla a finales de enero provocó que dejara de tener relación con Mediaset. De la noche a la mañana la humorista dejó de trabajar en ‘Sálvame’, de hecho, les ha denunciado por despido improcedente. Tras trece años de contrato reclama sus derechos como trabajadora, sin embargo, había un detalle que la sigue vinculado a la cadena de televisión.

Lejos de borrar de un plumazo su pasado con el programa, en SEMANA nos percatamos hace unos días que Paz Padilla continuaba poniendo en su biografía que trabajaba en ‘Sálvame’, aunque no aparezca en el plató desde hace dos meses. Y es que fue el pasado 20 de enero cuando presentó por última vez el formato vespertino, el cual, por cierto, está sufriendo grandes cambios en la actualidad. Ahora ya ha desaparecido esto de la descripción de su biografía.

