Paula Echevarría causa baja en el estreno de Miguel Torres como bailarín

Telecinco ha estrenado por todo lo alto su nueva apuesta para el prime time de los sábados, 'Bailando con las estrellas'. Un formato en el que Miguel Torres se ha metido de lleno y con el que supone su gran debut televisivo en solitario. Fue el exjugador de fútbol el primero en salir a la pista de baile con una canción de Ricky Martin y conseguía un total de 26 puntos para continuar en el próximo programa. En esta nueva forma de mostrar su faceta más desconocida, ha llamado la atención la gran ausencia de Paula Echevarría.

Muchos de los concursantes de 'Bailando con las estrellas' han contado con algunos de sus familiares en el plató. Sin embargo, Miguel Torres aparecía solo y explicaba que Paula Echevarría no le acompañaba en su gran noche. No explicaba el motivo, aunque Jesús Vázquez dejaba la puerta abierta a que acudiera al programa en las próximas semanas. De la misma forma, también ha llamado la atención el silencio de la actriz ante el estreno de su chico como bailarín. A la hora de escribir este artículo, la influencer no se había pronunciado sobre el primer baile ni le había deseado suerte a través de un mensaje en sus redes sociales.

Fue el pasado 2 de enero cuando Miguel Torres le dedicó un precioso texto a Paula Echevarría con motivo de su aniversario y no dudó en gritar a los cuatro vientos su amor por ella. "Empezar el año es volver a recordar muchos momentos. Los años pasan, evolucionamos como pareja, como familia y tengo todavía más claro que eres la mejor compañera que podría encontrar en mi vida.

El destino quiso, pero nosotros más fuerte.. al 2024 le sigo pidiendo que el futuro también quiera. Volvería a encontrarte, a compartir todo contigo. Te quiero mi amor", escribía.

Miguel Torres, dispuesto a mostrar una faceta diferente

Miguel Torres encara con mucho optimismo esta incursión en televisión. Quiere disfrutar el programa y ver cómo evoluciona, aprender y conquistar a todos con su nueva faceta como bailarín. Como decíamos anteriormente, se trata del gran debut en solitario del exjugador de fútbol en televisión. Anteriormente ya le pudimos ver en 'Mask Singer' acompañado por Paula Echevarría. La pareja de la actriz tiene como compañeros a Ágatha Ruiz de la Prada, María Isabel, Jonan Wiergo ('Supervivientes'), Josie, Elena Tablada, Carlota Boza, entre otros.

"No sé si por la inconsciencia o por poner en funcionamiento mis límites, pero me sumo a este equipazo para aprender a bailar. Algo que no he hecho en mi vida y que como mínimo tengo claro que a peor no podré ir... Es un auténtico placer participar en 'Bailando con las estrellas'. Espero estar a la altura del pedazo de formato y sobre todo hacer que mi profe/compañera/bailarina pueda demostrar lo buena que es", aseguró el propio Miguel Torres.