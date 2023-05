Patricia Pardo es ya una de las caras conocidas del plató de 'El programa de Ana Rosa'. La presentadora de televisión no es muy dada a hablar de su vida privada en su programa, pero le ha pasado algo recientemente que ha tenido que compartir no solo con sus compañeros de trabajo, también con toda la audiencia que la ve cada mañana.

Y es que la presentadora de televisión ha contado cómo un supuesto cámara de televisión que había trabajado con ella intentó estafarla cuando iba andando por una conocida zona de Madrid. Ella ha sido la encargada de contar todos los detalles de este desagradable momento en el que un hombre de mediana edad la abordó en la zona de Plaza de Castilla. Patricia Pardo no conseguía reconocerlo, pero no dudó en escucharlo atentamente.

Ha vivido un episodio de lo más desagradable

"Me abordó en la calle diciéndome: 'Patricia que soy Antonio, tu cámara de televisión'. Primero me dio vergüenza porque no lo reconocía... Me contó una historia tan dramática que te juro que casi me pongo a llorar con el señor. Me decía que a su hija la habían atropellado a la salida de la universidad y necesitaba dinero porque se encontraba en el hospital de tetrapléjicos de Toledo", le declaró este supuesto cámara de televisión. También metía en su discurso a Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat: "Me contaba que hicisteis todo lo posible por traerle a trabajar a plató", ha seguido añadiendo.

Patricia Pardo se dio cuenta en un momento que este hombre le estaba pidiendo dinero. Le comentó que no llevaba dinero en encima y se ofreció a hacerle un Bizum. Pero esto pareció disgustar al estafador, que le dijo que había tenido que vender su teléfono y terminó yéndose: "En ese momento me di cuenta que algo no iba bien, algo quería ocultar... y al contarlo aquí, en el programa, me enteré que le había pasado también a otros compañeros. Para nosotros esto comenzó como una anécdota y cuando lo hemos puesto en común nos hemos dado cuenta de que somos muchos los afectados".