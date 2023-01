Sandra Gago ha dado la bienvenida al año en Marbella, acompañada de sus padres y su hijo Darío. Han sido unos días de relax y desconexión, en los que han aprovechado el tiempo para salir a pasear juntos. Ha llamado la atención la ausencia de Feliciano López, que no se ha podido apuntar a este paseo familiar. Todos han querido aprovechar el buen tiempo que hacía en el sur para ir a la playa y disfrutar de la brisa del mar.

Los padres de Sandra han tenido la suerte de pasar el último día del año 2022 y el primero del 2023 junto a su hija y su nieto. El hecho de que no hayan disfrutado de ninguna fiesta hasta el amanecer les ha permitido madrugar y salir a la calle desde temprano para pasear por la arena del mar. La familia, que no ha estado al completo, no ha dudado en hacerse alguna foto para el recuerdo.

La modelo pasea por Marbella junto a su hijo y sus padres

Mientras la familia de Sandra paseaba por las inmediaciones del hotel en el que se están alojando, Feliciano López podría haber estado entrenando al tenis en uno de los clubes que hay allí. Aprovechando que el tenista estaba jugando, el resto de la familia no dudó en salir a pasear para recibir los rayos del sol, tan necesarios en la capital española, que es donde viven. Feliciano podría haberse unido más tarde al plan.

Sandra Gago ha estado estos días muy activa en las redes sociales. La modelo ha compartido algunos momentos que ha pasado en las últimas horas. Y no solo ha salido a pasear, también ha tenido tiempo para ver jugar a su marido. Le acompañaba su hijo, que ya empieza a coger la raqueta de tenis. Parece que el pequeño ha heredado la pasión por el tenis.