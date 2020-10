Este lunes, la colaboradora ha sido operada tras sufrir una rotura de peroné practicando surf. «Todo ha salido genial», ha dicho tras salir de quirófano.

Este lunes, Anabel Pantoja ha sido operada tras sufrir un aparatoso incidente practicando surf. Mientras daba una clase de esta práctica deportiva, la sobrina de Isabel Pantoja sufría una rotura de peroné que la ha obligado a pasar por quirófano. «Esto solo hace motivarme para seguir luchando por aprender! 🏄🏾‍♀️», señalaba sin perder la energía. Tranquilizaba a sus seguidores con las siguientes palabras: «Estoy bien, susto dolor y operación para el lunes», señalaba este fin de semana.

«Seis semanas sin apoyar el pie»

Pues bien. La intervención ha sido un éxito. Todo ha salido fenomenal. Ha sido la propia colaboradora la encargada de tranquilizar a sus ‘followers’ facilitando el parte médico tras la cirugía. «Gracias por todos vuestros mensajes! Y preocuparos por mí 🙏🏼. Todo ha salido genial ahora mira nuevos amigos son 1 placa y 5 tornillos… 🦶 Mi agradecimiento a todo el personal de #hospitenroca 🏥 👏🏻. 6 semanas sin apoyar el pie… cuenta atrás … ⏱», ha escrito en su cuenta de Instagram.

«Un traspiés lo tiene cualquiera, yo no iba a ser menos…», ha afirmado la sevillana en las redes sociales, donde ha compartido varias fotos de su aparatoso incidente. Sin perder su sentido del humor, Anabel publicaba desde el hospital instantáneas de la hinchazón de su tobillo tras su accidente practicando surf. Horas antes de romperse el peroné subía fotos de su jornada en el mar, antes de coger las olas. «Hoy mis compañeros me van a superar con creces», bromeaba mientras mostraba un vídeo en el que se podía ver a unos niños aprendiendo a surfear.

Su accidente tuvo lugar cuando daba su tercera clase de surf. Es el deporte favorito de su prometido, Omar Sánchez, y una asignatura pendiente para ella. Al ‘Negro’, como todos llaman a su pareja, le encanta el mar, así que Anabel llevaba tiempo con ganas de aprender las artes de surcar las olas para compartir esta afición con su media naranja.

Recientemente, Anabel confesaba en ‘Sábado Deluxe’ su adicción a los somníferos. “Me he dado cuenta de la dependencia que tengo, tomo diariamente más del doble de lo que me aconseja mi doctor», decía. «Empezando por mi madre, pasando por mi familia y terminando por mi pareja, están hartos y quieren que busque una solución. Están a mi lado y lo pasan mal al verme así, a veces me oculto para tomar las pastillas y que no me vean”. Su enganche con las pastillas comenzó tras independizarse. «Me voy a un piso, vengo a la tele y cambia mi vida. Me da pánico dormir sola y empiezo con esto. Lo hago como quien se echa crema en la cara», ha contado.