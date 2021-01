La colaboradora ha escrito en sus redes una reflexión que se producen después de las palabras conciliadoras de Belén.

La pasada Nochevieja, Belén Esteban y Amador Mohedano coincidieron en el plató de ‘La última cena’. El encuentro entre ambos no pasó desapercibido en absoluto. Porque el hermano de Rocío Jurado no solo fue el marido de la que fue una gran amiga de la colaboradora. También fue su representante en el año 2007. Mucho ha llovido desde entonces. El gaditano ya no es su mánager ni está casado con la excompañera de la ‘Princesa del pueblo’, con la que apenas tiene relación. Eso a pesar de que según de la Paracuellos del Jarama éste aún le debe 6.000 euros de un bolo en Tenerife que nunca llegó a abonarle.

Belén Esteban, conciliadora, ha aclarado que «eso pasó hace muchos años y de verdad prefiero quedarme con las buenas cosas. Guardo buenos recuerdos tanto de Amador como Rosa. Para mí, Rosa Benito ha sido muy importante en mi vida y me da una pena esta situación, que no nos hablamos. Cuando mi padre estaba malo, se portaron muy bien conmigo. Tanto Rosa como Amador vinieron al hospital a ver a mi padre y esas cosas a mi no se me olvidan».

Aunque ahora Belén se muestra en son de paz con Amador y Rosa, hubo un tiempo en el que se cruzaron todo tipo de acusaciones en televisión. Su enemistad hizo correr ríos de tinta. Por suerte las rencillas han quedado atrás. Mientras Belén ha mostrado su falta de rencor en televisión, Rosa se ha pronunciado en las redes sociales con unas palabras que podrían responder a sus declaraciones. «Dejar ir significa llegar a la conclusión de que algunas personas son parte de tu historia, pero no de tu destino«, ha escrito en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Rosa Benito bien podría hacer referencia a Belén Esteban… o a su exmarido, Amador Mohedano. Sea como fuere, parecen una declaración de intenciones. Quien estuvo en su vida en el pasado ya no tiene por qué estar en su futuro.

Las palabras de Rosa Benito llegan después de unas Navidades en familia… aunque en ‘petit comité’, ya que no ha podido congregar a todos sus hijos y nietos a la vez. «Este año es lo que hay, Nochebuena con unos hijos y unos nietos y nochevieja con otros hijos otros nieto, me da igual!!! Yo lo que quiero estar con mis hijos aunque tengamos que dividir los días… mi hermana mañana 💝», ha contado en sus redes sociales.