No son momentos fáciles para Iñaki Urdangarin. El ex duque de Palma está a punto de firmar el divorcio con la Infanta Cristina, unos hechos provocados después de que saliese a la luz su relación extramatrimonial con Ainhoa Armentia. El ex matrimonio se encuentra ultimando un comunicado para anunciar su divorcio, que firmarán "en cuestión de semanas". Hasta que eso se produzca, el que fuera jugador de balonmano se apoya en uno de sus pilares fundamentales: su hijo Pablo Urdangarin.

Iñaki Urdangarin le muestra su apoyo a su hijo en su partido de baloncesto

Antes de que acabe el año, la hermana del Rey Felipe VI y el que fuera su marido y padre de sus cuatro hijos podrán decir públicamente que están oficialmente divorciados. Hasta entonces, Urdangarin prefiere no dar bombo a ese tema y centrarse en las actividades de sus hijos. Es por eso que hemos podido verlo en el último partido de semifinales de la Copa de España de Balonmano entre el Barça y el Frainkin BM. Granollers de Pablo Urdangarin, que tuvo lugar este sábado 16 de diciembre en el Pabellón Polideportivo Artaleku de Irún (Guipúzcoa, País Vasco, España).

En medio de todas las informaciones de su divorcio con la Infanta Cristina, el ex duque de Palma no quiso faltar a la cita de su hijo para apoyarlo. De hecho, aprovechando la cercanía en la que se encontraba, el ex yerno del rey emérito no dudó en acercarse a mostrarle su apoyo desde las gradas. Con un look de lo más informal y mostrándose más relajado que nunca, pudimos verle sentado, desenfadado, con los pies sobre los asientos de delante mientras no quitaba ojo al partido.

Incluso, antes de que Pablo saltase a la pista, el ex jugador se acercó a su hijo para darle un beso en la mejilla y un gran abrazo a modo de agradecimiento. Sin duda alguna, unos gestos que demuestran que Urdangarin quiere mostrarle todo a su apoyo a su hijo mayor en este año tan importante para él en lo que al baloncesto se refiere. Un apoyo recíproco que le viene genial al ex duque de Palma en estos momentos tan delicados a la hora de firmar el divorcio con la madre de sus hijos.

Los detalles del divorcio entre Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina

La noticia de la formalización del divorcio saltó a los medios el pasado octubre, cuando la hermana de la Infanta Cristina, Elena, tuvo un 'lapsus' en la presentación de la película ‘Mi otro Jon’, donde reveló a una de las personas asistentes a la gala cuál es la situación sentimental que atraviesa su hermana. En un momento de máxima intimidad, la Infanta Elena abrió su corazón para confesar, entre susurros, que la hermana menor del Rey y su todavía cuñado, Iñaki Urdangarin, firmarán el divorcio “en cuestión de semanas”.

El acuerdo de divorcio obliga a la Infanta a mantener económicamente al ex Duque de Palma. La hija del Rey Juan Carlos, que cuenta con un sueldo que alcanza los 300.000 euros anuales, ayudará económicamente a su ex para que pueda mantener una relación fluida con sus hijos sin tener en cuenta sus ingresos. Algunas fuentes sitúan ese apoyo económico en un mínimo de 3.000 euros mensuales, pero la cifra exacta se desconoce por el momento.