Osvaldo Ríos, ex de Isabel Pantoja: "Shakira y yo tuvimos una relación virtual y emocional"

Shakira sigue dando mucho de que hablar. Desde su ruptura con Gerard Piqué y sus posteriores canciones en las que le lanzaba diferentes 'zascas' al futbolista y a su nueva pareja, Clara Chía, la de Barranquilla se ha convertido en un auténtico fenómeno social. En cualquier parte del mundo han sido testigos de sus últimos éxitos, que sigue dándole mucho por lo que sonreír. Ahora, una de sus exparejas, Osvaldo Ríos, que también mantuvo una relación sentimental con Isabel Pantoja, se ha pronunciado respecto a la colombiana. Ha querido recordar su relación con la cantante en el programa Chisme No Like, donde ha revelado que la artista también lanzó al mercado algunas canciones refiriéndose a él.

La colombiana y el presentador mantuvieron una relación sentimental que tan solo duró ocho meses en el año 1997. Por aquel entonces, él tenía 37 años y ella solo 20. Justo en ese momento, la carrera profesional de la cantante acababa de despegar con el disco 'Dónde están los ladrones', que fue editado en el año 1998. Un álbum discográfico que tuvo un gran reconocimiento de la industria, ya que fue el álbum de habla hispana más vendido en Estados Unidos por aquel año. Ahora, Osvaldo Ríos ha revelado qué canciones escribió Shakira inspiradas en él, lo mismo que ahora está haciendo con su ex, Gerard Piqué.

Shakira dedicó diferentes canciones de amor a Osvaldo Ríos

Sin embargo, las dedicadas a Osvaldo Ríos fueron canciones de amor, y no de venganza como está ocurriendo ahora: "Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí", revelaba el popular presentador y actor de Puerto Rico. Confiesa que hay un verso del tema 'No Creo' que en realidad escribió él para ella. "Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: 'Nene, ¿puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?'. Y yo le dije que sí: 'Eso ya es tuyo, no es mío, yo te lo regalé'", ha contado en el mencionado programa.

No son las únicas canciones que Shakira habría escrito para él. 'Moscas en la Casa', 'Tú' y 'Ojos Así' serían otras. "'Moscas en la Casa fue una canción muy linda que me escribió entre muchas otras cosas que ya son del reconocimiento público, como Tú y Ojos Así. Las tengo prácticamente guardaditas en servilletas. Shakira compone en servilletas de los aviones, al menos lo hacía cuando estábamos juntos", ha recordado.

La historia de amor del actor puertorriqueño e Isabel Pantoja

A pesar de que Osvaldo Ríos y Shakira vivieron un breve romance que ella quiso inmortalizar a través de sus canciones, en España se le conoció por su relación con Isabel Pantoja. Mantuvieron un affaire unos años atrás, en 1995, tras convertirse en la viuda del reconocido torero Francisco Rivera, más conocido como “Paquirri”. Fue en septiembre de 1984 cuando el diestro perdió la vida en la plaza de toros de Pozoblanco. Meses después, la tonadillera y el puertorriqueño vivieron una breve relación. Durante años, él habló de este romance de forma muy explícita: "Fui el primer hombre al que Isabel Pantoja abrió las puertas de la Cantora tras morir Paquirri", dijo refiriéndose a la importancia de este affaire que le permitió abrir las puertas de Cantora. Sin embargo, él no ha querido hablar de ella: "No me interés hablar con ningún periodista de ustedes acerca de nada de eso”.