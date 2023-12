Ortega Cano opina sobre el plantón de Juan Ortega a Carmen Otte

Vídeo: Europa Press

"Se han equivocado en algún momento, pero a ver si lo mejoran", con estas palabras José Ortega Cano se pronunciaba sobre su compañero de profesión, Juan Ortega, y su sonado plantón a su novia, Carmen Otte, en el altar. El diestro, que ha acudido a la multitudinaria fiesta de Navidad organizada por José Luis López 'El Turronero', ha reconocido que les desea lo mejor. "Yo les deseo lo mejor. Yo le conozco al chico y es un torero muy bueno".

La popularmente denominada "espantá del año" continúa cosechando titulares. Lo último que se ha rumoreado es una supuesta reconciliación. Sin embargo, todo indica que no va a ser así y que los protagonistas han decidido tomar rumbos separados tras su no boda. "Os puedo asegurar que no han vuelto ni han decidido darse una nueva oportunidad. La relación sigue rota", indicaban en el programa 'TardeAR' de Telecinco. Parece que sí han hablado, pero para saldar ciertos temas pendientes, entre ellos, el alquiler de un piso en Sevilla. Por el momento, el joven se ha refugiado en la casa de sus padres hasta que pase la tormenta mediática.