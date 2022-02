Omar Sánchez está viviendo unas horas de lo más complicadas. Desde que su pareja, Anabel Pantoja, confirmara la ruptura cuatro meses después de su boda en La Graciosa, Canarias, Omar ha optado por seguir manteniéndose en silencio en lo que se refiere a dar declaraciones a los medios de comunicación. Donde sí se deja ver es en sus redes sociales, donde comparte cómo es su día a día, ya separado de la colaboradora de ‘Sálvame’.

Días despúes de que se hicieran públicos los rumores de ruptura de Anabel Pantoja, el surfista ha demostrado que ya sufre las consecuencias de la situación que atraviesa. Desde hace días enseña que está teniendo insomnio. La nueva etapa, ya lejos de la colaboradora de televisión, parece estar haciéndole pensar más de la cuenta. Se despierta a mitad de la noche y ya luego no puede conciliar el sueño de nuevo.

A diferencia de lo que ha hecho en otras ocasiones, Omar Sánchez sorprendía a sus seguidores hace unas horas. Lo hacía compartiendo una foto desde la playa a las 6:40 de la mañana. Aunque ya era de día, Omar ha dejado claro poniendo la hora en la foto. Parece que el insomnio le ha llevado a estar desesperado y que ha decidido coger su tabla de surf para disfruta de una de sus pasiones en el mar.

Omar Sánchez sigue con insonmio tras confirmase su separación

Hace unos días mostraba que el insomnio está siendo parte de su rutina de cada día. Para Omar Sánchez su ruptura con Anabel Pantoja está siendo muy dura. Solo han pasado cuatro meses desde su boda y él todavía es incapaz de imaginarse la vida sin ella, por lo que necesita tiempo para digerir todos estos cambios. El empresario se refugia en sus amigos, sin embargo, en las noches se encuentra solo y solo le acompaña el insomnio, el cual parece haberse convertido en su fiel compañero desde hace días.

Pasadas las cinco y media de la mañana, Omar compartía hace unos días una canción con un fondo negro que revela cómo se siente en el que es, sin duda alguna, el peor momento de su vida. «Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque nos duela la verdad», dice esta letra de una canción de Manuel Carrasco llamada ‘Qué bonito es querer’.

Otro día compartió una canción a las 5 y media de la mañana

«En el espejo, las ojeras me contaron…Aquellas noches de cuánto la eché de menos. En la locura, asesinando las llamadas y en cada muerte despertaba un nuevo intento. No quiso verme, y ahora es quien me anda buscando. No es que no quiera que me encuentre, es que mi sueño. Lo estoy viviendo con una mujer sincera. Ella es la reina y tú una princesa del cuento. Que no se trata de quererse más que nadie ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces. También me siento pequeñito en esta vida. Vale la pena pelear por nuestros sueños…Vale la pena equivocarse y levantarse…Vale la pena liberarse y ser el dueño. De la verdad siendo uno mismo en cualquier parte», dice parte de la canción. Una letra con la que se siente identificado Omar Sánchez tras romper con la que él creía que era la mujer de su vida.