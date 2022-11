A pesar de que Omar Sánchez y Anabel Pantoja rompieran su matrimonio varios meses después de darse el ‘sí, quiero’. ambos han demostrado buena sintonía. Tanto el canario como la sevillana han rehecho su vida pero el cariño y el amor que se han tenido todavía sigue intacto. Prueba de ello es que Omar ha estado junto a Anabel en los momentos tan dolorosos que está atravesando tras la muerte de su padre, Bernardo Pantoja, que ha fallecido en torno a las 10:30 horas de esta mañana del viernes. La colaboradora de televisión está completamente destrozada tras el fallecimiento de su progenitor.

Omar Sánchez es consciente de lo mal que está su ex, por lo que no ha dudado en estar junto a ella en estos momentos tan delicados. Precisamente, la noticia del fallecimiento le ha pillado en Sevilla. En la tarde de este viernes tenía previsto coger un vuelo para regresar a Gran Canaria después de su paso por ‘Pesadilla en el paraíso’. Tras tres meses sin volver a su casa, el surfero ha puesto rumbo a la isla canaria pero antes de ello ha querido hacer una parada en el hospital Virgen del Rocío, donde todavía se encontraba Anabel Pantoja.

Omar Sánchez ha acudido al hospital para arropar a Anabel Pantoja

El canario se ha desplazado hasta el centro médico donde se encontraban los restos mortales de Bernardo Pantoja para estar junto a él en estos momentos tan delicados para su expareja. Antes de marcharse a Gran Canaria ha querido arropar a la colaboradora de televisión demostrando así la complicidad que sigue habiendo entre ellos. A pesar de que durante los últimos meses, cuando Omar se enamoró de Marina Ruiz, se han distanciado, en estos instantes tan difíciles han querido dejar atrás sus diferencias. El surfero no ha dudado en acudir para dar el pésame a Anabel Pantoja, tal y como han confirmado en ‘Sálvame’.

Además, no es el único gesto que ha tenido con su expareja. Horas después de su reencuentro, Omar Sánchez ha compartido la imagen que hay sobre estas líneas. Sobre un fondo negro, ha colocado únicamente una estrella, mismo icono que también ha utilizado Irene Rosales esta misma mañana. Con este bonito gesto, Omar Sánchez ha querido demostrar su apoyo públicamente a la sobrina de Isabel Pantoja.

Yulen Pereira se ha desplazado también a Sevilla para arropar a Anabel

De momento, quien no se ha pronunciado ha sido la nueva pareja de Anabel Pantoja. Yulen Pereira ha pasado este día separado de su novia. El esgrimista ha tenido que hacer frente a sus compromisos deportivos debido a que él mismo ya comunicó que tras su paso por ‘Supervivientes’ iba a centrarse en su carrera deportiva. Por este motivo, no es de extrañar que este viernes haya tenido entreno con su equipo. Sin embargo, las últimas informaciones que bajara esta revista es que Yulen Pereira se ha desplazado a última hora de esta tarde del viernes hasta Sevilla. El esgrimista ha cogido un AVE para estar con su pareja en el tanatorio y en el último adiós a Bernardo Pantoja. Su ausencia ha sido muy llamativa pero, sin embargo, todo parece que ha sido por una incompatibilidad de agendas y a que el AVE a Sevilla están agotados. De hecho, Belén Esteban no ha podido tampoco viajar hasta la capital hispalense para estar junto a su íntima amiga.