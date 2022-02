Anabel Pantoja está pasando unos días en Sevilla. A pesar de que se ha instalado ya en su nueva casa en Canarias, la colaboradora de ‘Sálvame’ no duda en viajar hasta Madrid por trabajo y también a Sevilla, para visitar a su madre y también a sus amigos de toda la vida. Anabel está ahora en la capital hispalense y no puede estar más feliz. De hecho, ha agradecido el cariño que le da siempre su ciudad.

En la galería de fotos que ha compartido en sus redes sociales, Anabel Pantoja posa en el puente de Triana, presumiendo no solo de vistas increíbles de la ciudad, sino también del buen tiempo que está haciendo. La colaboradora de ‘Sálvame’ parece ir más abrigada de lo normal con abrigo negro con estampado floral, pantalones negros y gorro gris. Pero no es lo que más ha llamado la atención de esta publicación.

De esta publicación de Anabel Pantoja ha llamado la atención el comentario que ha recibido por parte de Omar Sánchez, su expareja. Parece que la relación entre ambos es bastante buena y desatando las dudas de todos los seguidores de ambos, el surfista profesional ha escrito: «Ese puente…». No ha añadido nada más y los puntos suspensivos hacen que muchos se preguntan si ocurrió algo en ese puente, que es el puente de Triana de Sevilla, uno de los atractivos de la ciudad, o si ha puesto eso simplemente porque le gusta.

Anabel Pantoja recibe un enigmático mensaje de Omar Sánchez

Mientras nos quedamos con las dudas, lo cierto es que el hecho de que le haya escrito en las redes sociales hace pensar que siguen manteniendo una buena relación. La pareja se separó hace unas semanas, tan solo cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’ en La Graciosa, Canarias, bajo la atenta mirada de familiares y amigos. La reacción de Omar Sánchez a las fotos de Anabel llegan apenas unas horas después de que ella haya pasado unas de las peores tardes de su vida en su programa.

Y es que Alexia Rivas ha vuelto a viajar a Canarias para ver a su amigo, al que conoció en ‘Supervivientes’. Ambos han dicho en más de una ocasión que son amigos y Anabel pone la mano en el fuego por Omar, con el que habla «todos los días», ha dicho ella. «No hay nada entre ellos», aseguraba la sobrina de Isabel Pantoja. Anabel explicó, además, que si creyese que hubiera algún peligro no estaría tan tranquila en este momento y ha querido dejar claro que entiende que a Alexia le guste tanto Canarias, pero piensa que «se está intentando relacionar una cosa con otra y no tiene nada que ver porque son amigos y no hay nada». A pesar de que confía en que son solo amigos, Anabel reconoce que si saliera una foto de Omar y Alexia besándose cogería un vuelo rápido para Sevilla porque realmente «no quiero que esté con ella», dice rotunda.

Te interesará saber...