María Patiño es una mujer hecha a sí misma. Con los años, la periodista se ha convertido en una mujer fuerte y segura de sí misma, a la que no le importan las críticas que pueda recibir por parte de sus `haters´ en las redes sociales. En la actualidad, María es una de las colaboradoras de `Sálvame´ que cuenta con más seguidores en Instagram. Con más de 400 mil seguidores, la andaluza es todo un reclamo para las marcas y se la puede ver de vez en cuando anunciando diferentes tipos de productos o ropa. A pesar de este éxito, no todo es de color de rosa, ya que muchos de sus seguidores no dudan en atacarla cada vez que tienen la oportunidad, críticas que la presentadora de `Socialité´ no duda en contestar una a una, y es que a María no la calla nadie.

SEMANA ha hecho un repaso por las diferentes imágenes que la Patiño ha ido colgando a lo largo de todas estas semanas y nos hemos encontrado con una María que no tiene pelos en la lengua a la hora de rebatir algunas de las críticas que recibe a diario. En vez de ignorar estos ataques, la periodista más vehemente del corazón, saca toda su artillería y de manera educada y sin perder las formas, pone en su sitio a todo aquel que entra en su Instagram a decirle cosas desagradables. Nuestra redacción ha intentando ponerse en contacto con María Patiño para que nos dé su opinión de primera mano, pero la hemos pillado recién terminando su programa del fin de semana, y tras contarle que hemos estado observando cómo hace frente a las críticas que suele recibir, no ha tenido problema en que llevemos adelante esta crónica para mostrar la parte más canalla y divertida de la Patiño. Y es que a través de sus contestaciones, podemos encontrar a una mujer segura de sí misma, que sabe quién es y a la que le gusta interactuar con su público, no solo para lo malo, sino también para lo bueno.

“Me quiero mucho. Besos”, contestaba a un usuario que la criticaba con el refrán, aunque la mona se vista de seda mona se queda. “Vivan mis despropósitos”, le contestaba a otro seguidor que observaba que era un despropósito que se pusiera una minifalda, o “tranquila que son para mí”, cuando otro de sus hater le decía que las botas que había utilizado en el programa eran demasiado feas, o “ ahora que te leo, fui una visionaria” cuando un chico la tacha de prepotente al no querer hacerse una foto con él, en el gimnasio donde ambos coincidían. Estas son algunas de las contestaciones que María lanza cada vez que alguien muestra su descontento con ella. Pero como hemos dicho al inicio del artículo, SEMANA ha indagado en sus redes sociales y hemos seleccionados los mejores contestaciones de María, las cuales nos permiten conocer a la verdadera Patiño en estado puro.