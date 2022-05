Olga Moreno ha dejado de seguir a Antonio David Flores en su cuenta de Instagram. Esta semana la empresaria ha dado un paso adelante y ha dejado de ser amiga de su expareja, evitando así ser testigo de cada uno de sus movimientos. Si bien el malagueño todavía no le ha devuelto este unfollow en el universo 2.0, lo cierto es que Olga con ello demuestra que comienza a pasar página. Todavía no se ha pronunciado sobre este hecho y es que hasta ahora había pasado desapercibido para sus seguidores. Ha sido SEMANA quien se ha percatado de que entre los seguidores del ex guardia civil no hay ni rastro de Olga Moreno, pero ¿habrá sucedido algo nuevo entre ellos que haya servido para distanciarles nuevamente?

Olga Moreno ha borrado a su ex de su perfil, aunque quién sabe si se debe a un enfado pasajero. Este detalle ve la luz justo dos semanas después de que la hispalense se confesara con SEMANA en exclusiva, siendo esa su primera entrevista tras meses de silencio. Entonces, habló largo y tendido sobre su matrimonio con Antonio David Flores, sobre su ruptura y sobre si planteaba la posibilidad de reconciliarse con él algún día. No quiso adentrarse en su opinión sobre Marta Riesco, pero no pudo evitar que la reportera opinara y copara una vez más titulares.

Tras analizar también el perfil de Antonio David Flores, el cual utiliza para promocionar su canal de Youtube o para reaccionar a algunas de las románticas imágenes de su actual pareja, llama la atención que sigan muchas publicaciones dedicadas al que fue su gran amor. El que fuera colaborador de televisión no ha borrado posts en los que aparece su ex en casa con sus hijos, en la tienda que ella posee en Málaga o incluso felicitándola por el Día de la Madre, imágenes que nada hacían presagiar lo que terminaría sucediendo meses después.

Olga Moreno ya mira hacia el futuro , ya que, tal y como explicó a esta revista, intentó hasta el final que su relación funcionara, pero no pudo ser. «He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra. Nadie va a amar nunca a Antonio David como yo le he amado», aseguró. Quizás para superar el dolor de su ruptura, la ganadora de ‘Supervivientes’ de la última edición haya eliminado de su red social al padre de su hija Lola, movimiento que, por cierto, nadie se esperaba por la buena relación de la que han presumido todos estos meses.

De hecho, cabe recordar que hace muy poco ambos pasearon del brazo de la madre de Antonio David, lo que dejó patente la buena sintonía que tenían él y Olga Moreno a pesar de todo. Aunque se esfuerzan por mantener el núcleo y seguir siendo una familia, el ex guardia civil ha rehecho su vida con Marta y Olga poco a poco se centra en ella misma.